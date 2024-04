Le Royaume-Uni « choqué par le bain de sang » à Gaza

Le Royaume-Uni est « choqué par le bain de sang » à Gaza et « cette guerre terrible doit cesser », a déclaré samedi le Premier ministre britannique Rishi Sunak, six mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas. « Six mois se sont écoulés depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, l'attaque la plus effroyable de l'histoire d'Israël », dit le Premier ministre dans un communiqué.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza ont mené une attaque dans le sud d'Israël qui a entraîné la mort de 1.170 personnes en Israël, en majorité des civils tués le jour même, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens. Plus de 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza où 129 sont toujours détenues, parmi lesquelles plus de 30 sont mortes selon l'armée. L'offensive militaire israélienne à Gaza, qui ne connaît aucun répit, a fait plus de 33.000 morts, selon le Hamas.

Le Royaume-Uni « choqué » et « consterné »

« Nous continuons à défendre le droit d'Israël à vaincre la menace des terroristes du Hamas et à défendre sa sécurité », a assuré Rishi Sunak. « Mais le Royaume-Uni tout entier est choqué par le bain de sang et consterné par le meurtre de braves héros britanniques qui apportaient de la nourriture à ceux qui en avaient besoin », a-t-il ajouté. Sept travailleurs humanitaires, dont trois Britanniques, ont été tués lundi dans le territoire palestinien par un drone israélien après avoir supervisé le déchargement d'un navire transportant de l'aide alimentaire.

« Cette terrible guerre doit cesser. Les otages doivent être libérés. L'aide (...) doit affluer », a poursuivi Rishi Sunak. « Les enfants de Gaza ont besoin d'une pause humanitaire immédiate, débouchant sur un cessez-le-feu durable à long terme », a ajouté le Premier ministre, estimant qu'il s'agit du moyen « le plus rapide pour faire sortir les otages et acheminer l'aide ».

Sous la pression de Washington, Israël va faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza

Vendredi, l'Etat hébreu a approuvé des « mesures immédiates pour augmenter l'aide humanitaire à la population civile dans la bande de Gaza », après que le président des Etats-Unis Joe Biden ait évoqué pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures « tangibles » face à la catastrophe humanitaire à Gaza.

Joe Biden, critiqué par une partie de son électorat pour son soutien inconditionnel à Israël, a aussi pressé jeudi dernier Benjamin Netanyahu de conclure « sans délai » un accord pour un cessez-le-feu, alors que les négociations sur la fin des violences ainsi que la libération des otages piétinent, près de six mois après le début du conflit.

