Cancer de Kate Middleton : « Il y a des parallèles avec ce qu’a vécu Diana » (Max Foster, spécialiste de la couronne pour CNN)

LA TRIBUNE DIMANCHE - Quelles sont les réactions au Royaume-Uni après l'annonce du cancer de la princesse de Galles ?

MAX FOSTER - Le choc absolu, pas seulement parce que Kate est une femme jeune, dynamique et la mère d'enfants encore petits, mais aussi parce que les théories du complot, si nombreuses ces dernières semaines - je n'avais jamais vu ça -, n'avaient pas évoqué la possibilité d'un cancer. Le roi souffrant aussi de cette maladie, la monarchie se sent fragile aujourd'hui. Et elle l'est, puisque deux des quatre membres les plus importants hiérarchiquement, le roi et la princesse de Galles, sont traités pour une maladie potentiellement fatale. Les deux autres, la reine Camilla et le prince William, portent sur leurs épaules la totalité de la charge publique de la monarchie tout en soutenant leurs conjoints malades. C'est sur William, héritier du trône, que pèse le plus de pression, lui qui vient d'apprendre coup sur coup que sa femme et son père ont un cancer. Tout cela ne rassure pas l'opinion.

Lire aussiRoyaume-Uni: le gouvernement annonce une baisse des contributions sociales salariales pour redorer son image en vue des élections

Est-ce un choc similaire à celui de la mort de la princesse Diana ?

Il y a des parallèles entre ce que Kate subit depuis deux mois et ce que Diana a vécu. Diana a été déshumanisée par les tabloïds. Kate vit la même chose sur les réseaux sociaux. On peut imaginer ce que William doit ressentir... De nos jours, les attaques sont bien plus vicieuses sur Internet, avec des allégations non vérifiées, des rumeurs et du complotisme. La princesse a pris la parole courageusement, alors que c'est un exercice dans lequel elle n'est pas à l'aise, afin d'expliquer sa situation autant que possible en espérant qu'en retour sa vie privée serait protégée. Je pense que les médias anglais vont s'y plier, pour un temps du moins, mais je ne sais pas si sur les réseaux les complotistes suivront... Au moins, toutes leurs fausses informations sont désormais démenties et ils ont perdu en crédibilité.

Cette crise a-t-elle créé un vide au sommet de l'État ?

Oui, il y a un vide, car la famille royale s'est amoindrie. On dénombre onze membres actifs, mais il sera beaucoup demandé dorénavant à la princesse Anne, au prince Edward et à son épouse Sophie. Or ils n'ont pas la même notoriété que le roi, la reine, le prince et la princesse, ni le même impact. La reine Élisabeth disait souvent que la monarchie, pour exister, se devait d'être vue. Les apparitions des membres de la famille royale ont donc une grande importance, car ils représentent la continuité et la stabilité de la Couronne.

Dans les semaines qui viennent, y aura-t-il des apparitions publiques de William et de Kate ?

Je ne pense pas que l'on va revoir Kate dans un avenir proche. Elle retournera à ses obligations à temps plein quand les médecins l'autoriseront. On sait qu'elle est au début de sa chimiothérapie, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. William va apparaître régulièrement, il souhaite continuer à assumer ses devoirs publics et à incarner le visage de la monarchie. J'ai appris que Kate pourrait choisir d'être présente à certains événements, mais ce sera annoncé à la dernière minute. Les vacances scolaires de leurs enfants viennent de commencer en Grande-Bretagne et ils ne vont pas se cacher, ils vont sortir de chez eux, mais ils demandent aux médias et au public de ne pas capturer et diffuser d'images de ces sorties familiales.

La princesse peut-elle encore se rendre utile pour la monarchie pendant son traitement et sa convalescence ?

Je l'ai suivie pendant de nombreuses années, j'ai vu comment elle fonctionne et je pense qu'elle sera impliquée autant que possible depuis chez elle. Sa priorité doit être ses enfants, on le sent dans son message vidéo, mais elle suivra toujours les causes qui lui sont chères. Elle va aussi soutenir William le plus possible car lui doit continuer à incarner la monarchie. C'est à lui de remplacer le roi, avec la reine Camilla.