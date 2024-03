Royaume-Uni : le gouvernement prévoit des baisses d'impôts pour redorer son image en vue des élections

Le rendez-vous est fixé peu après midi ce mercredi 6 mars. Le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt détaillera au Parlement les contours d'un budget qui, comme il a déjà prévenu, inclut des baisses d'impôts.

Selon la presse britannique, le gouvernement proclamera notamment une réduction des contributions sociales (National Insurance) de deux points de pourcentage, après une première baisse de ces cotisations dans son budget d'automne présenté en novembre. Autre mesure, qui devrait faire bondir les écologistes, le Chancelier s'apprêterait aussi à prolonger une réduction de cinq pence des taxes sur les carburants, d'après la presse locale.

« Il s'agira d'un budget prudent et responsable pour une croissance à long terme », a assuré le ministre sur Sky News ce lundi.

Des baisses bonnes pour l'économie

Selon des extraits de son discours transmis en amont à la presse, Jeremy Hunt explique que l'économie britannique va mieux, après avoir « été confrontée à une crise financière, une pandémie et un choc énergétique provoqué par une guerre sur le continent européen ».

« Grâce aux progrès réalisés (...) nous pouvons désormais aider les familles avec des réductions d'impôt permanentes », indique-t-il.

Le Chancelier de l'Échiquier (autre titre de son poste) rappelle dans son texte que « les conservateurs savent qu'une baisse des impôts signifie une croissance plus élevée ». Or, le Royaume-Uni en a bien besoin. Son produit intérieur brut (PIB) a augmenté de seulement 0,1% sur un an en 2023. Surtout, le pays est entré en récession à la fin de l'année dernière, enregistrant deux trimestres consécutifs de contraction (-0,3% au quatrième après -0,1% au troisième). Le ministre dévoilera d'ailleurs les dernières prévisions économiques de l'organisme gouvernemental de prévision budgétaire (OBR) à l'occasion de sa prise de parole.

Lire aussiLe Royaume-Uni n'a pas échappé à la récession à la fin de l'année 2023

En parallèle, l'inflation est toujours à un niveau élevé (+4% en janvier). C'est loin du pic de 11% enregistré fin 2022 mais encore deux fois plus que l'objectif fixé par la Banque d'Angleterre. Et malgré un excédent budgétaire record en janvier, les finances publiques étaient en moins bonne forme que prévu en début d'année. La dette du secteur public, à environ 96,5% du produit intérieur brut (PIB), est à des niveaux plus vus depuis le début des années 1960.

Des compensations qui inquiètent

Ces annonces de baisses d'impôts nourrissent les craintes de voir le gouvernement couper dans les budgets de services publics déjà éprouvés, comme la justice, la police ou encore le service public de santé (NHS). Mais ses marges sont limitées : même sans coupes supplémentaires, les plans de dépenses déjà actés, notamment dans le système de santé, se traduisent dans les faits par des réductions de budget, selon le centre de réflexion Institute for Fiscal Studies (IFS).

Le budget devrait donc comprendre un ensemble de réformes visant à développer des technologies afin d'améliorer la productivité du NHS et de réduire les tâches administratives de la police. Le gouvernement a déjà indiqué que ces mesures coûteront 800 millions de livres sterling (933 millions d'euros) d'ici 2029 « pour générer des gains de productivité de 1,8 milliard de livres ». Le ministre a par ailleurs annoncé lundi 360 millions de livres sterling (419 millions d'euros) destinés à des projets de recherche et développement dans les secteurs des sciences de la vie, l'automobile et l'aérospatiale, notamment dans la technologie des avions sans émission de carbone.

Lire aussiRoyaume-Uni : l'inflation repart à la hausse, après plusieurs mois de baisse

Pour financer ces baisses d'impôts, l'Exécutif britannique envisage aussi d'autres pistes qui consisteraient, selon la presse britannique, à augmenter certains impôts. Il réfléchirait ainsi à supprimer ou réviser le statut fiscal avantageux des résidents étrangers - mesure empruntée aux travaillistes -, à augmenter les taxes sur les vapoteuses ou les propriétaires de résidences secondaires qui louent aux touristes.

Des annonces à quelques mois des élections

Ce nouveau budget s'inscrit en tout cas à quelques mois des élections législatives britanniques, dont la date n'est toutefois pas encore connue. Le parti conservateur au pouvoir est loin derrière l'opposition travailliste dans les sondages, d'où la volonté de ses rangs d'annoncer ces réductions d'impôts.

Mais pas sûr que cela change la donne. Pour Sarah Coles, analyste chez Hargreaves Lansdown, la première baisse des cotisations sociales à l'automne « n'avait pas fait une différence majeure dans les sondages », et sa capacité à faire bouger les lignes électorales reste donc incertaine. Scepticisme partagé par Tim Bale, professeur à l'université Queen Mary de Londres : quoique le gouvernement annonce, « il est peu probable que cela compense les revenus perdus par les gens lorsqu'il a gelé (ndlr : après la pandémie) les seuils des tranches d'imposition », considère-t-il. Ce qui, en pleine poussée d'inflation, a fait automatiquement basculer d'innombrables Britanniques dans les tranches supérieures, selon lui.

Reste que « toute réduction d'impôt est la bienvenue », estime Sarah Coles. D'après elle, cette nouvelle baisse permettrait aux Britanniques d'économiser en moyenne 450 livres par an... mais privera les caisses de l'État de 10 milliards de livres.

(Avec AFP)