Israël exige l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza, l'attaque terrestre semble imminente

L'hypothèse d'une attaque terrestre d'Israël à Gaza semble se préciser. Dans un communiqué, l'armée israélienne appelle à « l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza de leurs maisons vers le sud pour leur propre sécurité et leur protection et à se déplacer vers la zone au sud du Wadi Gaza », un ruisseau situé au sud de la ville. « Vous ne serez autorisé à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce le permettant sera faite », a ajouté l'armée.

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi pour aborder la situation dans la bande de Gaza. Une première réunion du Conseil, le 8 octobre, n'avait abouti à aucune condamnation unanime de l'attaque du Hamas.

L'ONU demande l'annulation de cet ordre

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'ONU avait été informée par l'armée israélienne d'un ordre de « relocalisation » de quelque 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud dans les 24 heures.

« Aujourd'hui (12 octobre) juste avant minuit heure locale », les responsables de l'ONU à Gaza « ont été informés par leurs officiers de liaison de l'armée israélienne que la totalité de la population au nord de Wadi Gaza devait être relocalisée dans le sud dans les 24 heures », soit environ 1,1 million de personnes, a indiqué Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'organisation. « L'ordre s'applique à tout le personnel de l'ONU et à tous ceux abrités dans les établissements de l'ONU - y compris les écoles, les centres de santé et les cliniques. »

Stéphane Dujarric a averti qu'une évacuation d'une telle ampleur était « impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices ». Dans ces circonstances, « les Nations Unies appellent fortement à ce que cet ordre, s'il est confirmé, soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse », a-t-il insisté.

Pour Israël, la réaction de l'ONU est « honteuse »

« La réponse de l'ONU à l'alerte préalable d'Israël envers les habitants de Gaza est honteuse », a réagi l'ambassadeur d'Israël à l'ONU Gilad Erdan dans un message envoyé à l'AFP par ses services, accusant l'ONU d'avoir « fermé les yeux face au Hamas qui s'armait et utilisait la bande de Gaza pour cacher ses armes ». « Maintenant, au lieu de se tenir aux côtés d'Israël, dont les citoyens ont été massacrés par les terroristes du Hamas, et qui essaie de minimiser les dommages causés à ceux impliqués, l'ONU fait la leçon à Israël », a-t-il dénoncé.

« Tout comme l'EI a été écrasé, le Hamas sera écrasé », a affirmé quelques minutes plus tôt Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien à l'issue d'un entretien à Tel-Aviv avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. Des déclarations qui laissaient déjà présager une offensive terrestre à Gaza contre le Hamas.

La bande de Gaza privée d'eau potable

Dans l'enclave palestinienne, le fracas des explosions, des drones et autres déflagrations est incessant, de jour comme de nuit. « Pourquoi ? On n'a rien fait ! », hurle un homme en regardant des brancardiers emmener le corps sans vie d'un proche, tout juste sorti des décombres dans un quartier bombardé. « L'unique centrale électrique de la bande de Gaza s'est trouvée à court de carburant et a cessé de fonctionner, coupant la seule source d'électricité » de l'enclave dont la plupart des habitants « n'ont plus accès à l'eau potable », a rapporté l'OCHA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.

Selon cette organisation, un réservoir d'eau et une usine de désalinisation avaient été touchés par des frappes aériennes. « L'Unicef a indiqué que certains ont commencé à boire de l'eau de mer, très salée, et contaminée par 120.000 m3 d'eaux usées non traitées chaque jour », ajoute le texte. Outre les bombardements, l'armée israélienne a déployé des dizaines de milliers de soldats autour de Gaza et à la frontière avec le Liban, pays depuis lequel le Hezbollah pro-iranien, allié du Hamas, lance régulièrement des roquettes contre Israël.

Emmanuel Macron exhorte Israël à une réponse « forte » mais « juste »

Pendant sa visite éclair en Israël, Antony Blinken a dit avoir discuté « des moyens de répondre aux besoins humanitaires des habitants de Gaza afin de les protéger, tandis qu'Israël mène ses opérations de sécurité légitimes pour se défendre contre le terrorisme et tenter de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais ». Il a affirmé que les « États-Unis soutiennent Israël » et reçu en retour des témoignages emplis d'émotion de la part d'Israéliens voulant montrer leur gratitude envers le principal allié de leur pays.

De son côté, lors de son allocution télévisée, jeudi soir, Emmanuel Macron a exhorté jeudi Israël à une réponse « forte », mais « juste » après l'attaque du Hamas samedi sur son territoire, qui a fait plus de 1.200 morts.

« Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocratie », a insisté le chef de l'Etat.

En Israël, plus de 1.200 personnes ont été tuées, parmi lesquelles environ 900 civils, dont plus d'une centaine dans un seul kibboutz et au moins 270 lors d'une rave-party, et 245 soldats ont été identifiés, selon les autorités. Côté palestinien, le bilan des bombardements s'est alourdi jeudi à 1.417 morts, d'après les autorités de Gaza. Le Hamas a indiqué que deux de ses responsables avaient été tués par des frappes. L'armée israélienne a affirmé avoir récupéré les corps de 1.500 combattants du Hamas autour de Gaza.

(Avec AFP)