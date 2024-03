Italie : l'inflation s'accélère mais reste inférieure à celle de la zone euro

La hausse des prix s'accélère en Italie en 2023. L'inflation est passée à 1,3% sur un an après 0,8% en février, selon des données provisoires publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (Istat). Cette remontée des prix à la consommation est surtout due à une moindre baisse des tarifs de l'énergie par rapport au même mois de 2023, explique l'Istat.

L'inflation en Italie reste cependant nettement inférieure à celle de la moyenne de la zone euro, qui est revenue en février à 2,6% sur un an. En Pologne, la hausse des prix à la consommation a ralenti à 1,9% en mars sur un an, après 2,8% en février, selon l'Office national des statistiques (GUS). En France, l'inflation a ralenti à 2,3% sur un an au mois de mars, après 3% en février, selon l'Insee.

Dans le détail, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% en mars en Italie sur un mois. Les prix des produits énergétiques réglementés (passant de -18,4% à -13,8%) et non réglementés (de -17,2% à -10,3%) ont vu leur chute s'atténuer en mars.

Dans le même temps, la hausse a ralenti pour les prix des aliments non transformés, passant de 4,4% à 2,6%, et du tabac (de 2,6% à 1,9%), alors qu'elle a accéléré pour ceux des transports (de 3,8% à 4,4%). Le « panier de la ménagère » (produits alimentaires, de nettoyage, de soin et d'hygiène) a vu sa progression décélérer, passant de 3,4% à 3%.

La hausse de l'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) s'est établie à 1,3% en mars sur un an, identique au taux de l'Istat, après 0,8% en février. Sur l'année 2023, les prix à la consommation avaient augmenté en moyenne de 5,7%, après 8,1% en 2022, grâce à l'accalmie sur les tarifs de l'énergie.

Le moral des consommateurs est en baisse

Jeudi, l'Institut national des statistiques (Istat) a par ailleurs indiqué que l'indice de confiance des consommateurs en Italie avait connu une baisse en mars après quatre mois de hausse, passant de 97 à 96,5. La perception des consommateurs de leur situation personnelle (passant de 95,2 à 94,6), du climat présent (de 97 à 96) et de leur situation économique (de 102 à 101,9) est en baisse.

Leurs attentes concernant le futur (de 97,1 à 97,2) affichent cependant une légère hausse. Les consommateurs se montrent pessimistes sur la situation financière de leurs familles et notamment l'opportunité d'acheter des biens durables dans la situation actuelle.

Quant aux entreprises, leur indice est reparti à la hausse, s'établissant à 97, après 95,9 en février. Leur moral est en hausse dans tous les secteurs, l'indice passant de 104,3 à 105,8 dans la construction et de 100,8 à 104,6 dans le commerce de détail. L'industrie manufacturière (de 87,3 à 88,6) et les services (de 100,2 à 100,7) ont enregistré des hausses plus modérées.

Le déficit public à 7,2% en Italie

Parmi les autres indicateurs, l'Italie a dégagé en janvier un excédent commercial de 2,6 milliards d'euros, sous l'effet d'une facture énergétique fortement réduite, a indiqué vendredi 15 mars l'Institut national des statistiques (Istat). Le déficit de la balance énergétique a été ainsi presque divisé par deux, passant à -4,2 milliards d'euros, après -7,7 milliards pendant le même mois de l'an dernier.

L'Italie a par ailleurs vu son produit intérieur brut (PIB) augmenter de 0,2% au quatrième trimestre 2023 par rapport au précédent, tiré par la forte croissance du secteur de la construction, a confirmé mardi 5 mars l'Institut national des statistiques (Istat).

Le déficit public de l'Italie s'est quant à lui réduit à 7,2% du produit intérieur brut (PIB) en 2023, après 8,6% en 2022, a annoncé vendredi 1er mars l'Institut national des statistiques (Istat). Ce ratio est cependant supérieur aux prévisions du gouvernement de Giorgia Meloni, qui avait relevé en septembre son estimation du déficit pour 2023 à 5,3% du PIB, contre 4,5% auparavant.

