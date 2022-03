Joe Biden rappelle le devoir « sacré » en cas d’attaque d’un pays membre de l’OTAN

Le président américain vient de donner des assurances quant au soutien des Etats-Unis à ses alliés européens face à la menace russe. Il a rappelé à Varsovie les liens du traité de l’OTAN et promis aux ukrainiens toute l’assistance humanitaire, économique et militaire possible. Il a surtout réaffirmé l’intégrité du territoire ukrainien.