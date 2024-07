Joe Biden renonce à sa candidature et soutient celle de Kamala Harris

Il n'y aura pas de second mandat pour Joe Biden. Le président américain a annoncé dimanche renoncer à se présenter à l'élection présidentielle de 2024, une annonce choc survenant à moins de quatre mois du scrutin et après des semaines de remise en question de sa condition physique et mentale.

« Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat », a déclaré le démocrate de 81 ans dans un communiqué, annonçant qu'il s'exprimerait à la nation « plus tard cette semaine ».

Des membres de son parti l'ont encouragé à se désister

Ces dernières semaines des démocrates, dont Adam Schiff et Nancy Pelosi, lui avaient demandé de se retirer de la course à la présidentielle. Selon une récente enquête publiée par Associated Press et le centre de recherche de l'université de Chicago, près de deux tiers des démocrates souhaitent que Biden renonce au profit d'un autre candidat. Mais le président semblait jusqu'alors décidé à s'accrocher. Sa directrice de campagne a déclaré vendredi dernier : « Joe Biden est plus déterminé que jamais à battre Donald Trump. »

Selon le Washington Post, il était encore motivé pour rester dans la course hier soir et aurait averti ses équipes de son changement d'avis dimanche dans l'après-midi. Certains membres auraient même appris la nouvelle via les réseaux sociaux.

Le président soutient la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris

La question est désormais de savoir qui prendra la suite. Le président a indiqué soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris.

En juin, Romuald Sciora, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS interrogé par La Tribune Dimanche, évaluait le risque d'un retrait de la candidature de Biden à 6-7 sur 10 pour Trump, « parce que la situation sera tout de même compliquée pour les démocrates ». « Il risque d'y avoir une telle guerre entre eux que cela laissera des traces sur le potentiel candidat qui se retrouvera face à Trump en novembre. »

