Soutien à la candidature de Biden : Bernie Sanders prend en exemple le Nouveau Front populaire

Le sénateur Bernie Sanders, figure de la gauche américaine, a appelé samedi à garder Joe Biden comme candidat des démocrates à la présidentielle, malgré la pression mise sur le président pour se retirer en raison de doutes sur son état de santé.

« Assez ! M. Biden n'est peut-être pas le candidat idéal, mais il sera le candidat et doit être le candidat. Et avec une campagne efficace qui parle aux familles travailleuses de leurs besoins, il va non seulement battre M. Trump, mais le battre largement », a déclaré l'élu de gauche dans une tribune au New York Times, appelant les démocrates « à cesser les chamailleries et pinaillages ».