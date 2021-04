L'économie américaine repart sur les chapeaux de roues

La météo est au beau fixe en cette fin d'après-midi, et les habitants de San Francisco en profitent. Sur Valencia Street, rendue piétonne, comme tous les week-ends, tables et canapés empiètent sur la chaussée, offrant l'occasion de prendre l'apéritif au soleil. Quelques rues plus loin, Dolorès Park est noir de monde. Après de longs mois d'hibernation, la Cité de la Baie retrouve une atmosphère de bourgeonnement et d'hédonisme pré-pandémie. Au-delà de San Francisco, c'est sur toute la Californie que souffle un vent d'optimisme. 141 000 emplois ont été créés en février (qui représentent 37% des emplois créés à l'échelon fédéral), ramenant le taux de chômage du Golden State à 8,5%, contre 10% fin 2020.

Créations d'emplois

Une situation similaire à celle qui touche le reste du pays, lequel connaît une rapide phase de reprise économique à mesure que le programme de vaccination à grande échelle suit son cours. Alors que les États-Unis viennent de passer le cap symbolique des 100 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, 916 000 emplois ont été créés en mars, battant largement les prédictions des économistes, qui tablaient sur 675 000. Ces emplois viennent s'ajouter aux 468 000 postes créés en février et aux

233 000 de janvier, portant à 1,6 million le nombre d'emplois créés au premier

trimestre. À l'heure où les Etats lèvent les uns après les autres la plupart des restrictions mises en place pour lutter contre le virus, les gains les plus importants concernent naturellement les secteurs qui bénéficient particulièrement de la réouverture. En mars, celui des loisirs et du tourisme a ainsi généré la création de 280 000 emplois, auxquels viennent s'ajouter les 176 000 créés par la restauration. Le taux de chômage fédéral est par conséquent descendu à 6%, ce qui reste plus élevé qu'avant la pandémie (3,5%), mais beaucoup moins que le pic de près de 15% qu'a connu le pays en avril 2019.

Une vaccination menée tambour battant



Ce redémarrage express de l'économie est notamment dû à l'efficacité de la campagne

de vaccination. Le pays vaccine désormais au rythme effréné de trois millions de

personnes par jour, un quart de la population a reçu une dose complète, et les CDC ont

récemment affirmé que les personnes vaccinées pouvaient voyager en toute sécurité. Dans ce contexte, d'après les estimations de certains économistes, 700 000 nouveaux postes devraient en moyenne être créés tous les mois durant le deuxième et le troisième trimestres.

« Je ne serais pas surpris si la création d'emplois s'avère encore meilleure que celle que nous avons observée en mars au cours des six prochains mois », estime David Wilcox, senior fellow au Peterson Institute for International Economics, un laboratoire d'idées non partisan. « Des secteurs comme la restauration, l'hôtellerie, le tourisme et l'industrie du loisir, qui sont tous dépendants de la possibilité d'interagir en face à face, vont continuer à gagner en dynamisme à mesure que la vaccination se poursuit. »

Selon les estimations d'Oxford Economics, un cabinet d'intelligence de marché, la

croissance pourrait atteindre 7,2% sur l'année, taux le plus élevé depuis 1984, sous la

présidence Reagan. En 2020, l'économie américaine s'est contractée de 3,5%, pire

performance depuis 74 ans.

Build Back Better



La politique de relance mise en place par l'administration Biden joue également un rôle

dans la reprise. Le président démocrate a présenté le 31 mars dernier un ambitieux plan

d'investissement rooseveltien. Joe Biden a choisi Pittsburgh pour faire son annonce

devant un syndicat ouvrier, lieu hautement symbolique, car situé au cœur de la Rust

Belt, qui avait assuré la victoire de Donald Trump en 2016 et contribué à celle de Biden

en novembre dernier. Ce plan vise à injecter 2.300 milliards de dollars dans les

infrastructures du pays. 621 milliards de dollars seront consacrés aux transports, dont la moitié dans la rénovation, l'entretien et la construction de routes, de ponts, de transports publics, de lignes de trains et d'aéroports. 174 milliards au véhicule électrique, sous forme de crédits d'impôt pour encourager les consommateurs à en acheter, d'investissement dans des stations de recharge et dans le renforcement de la chaîne de valeur locale. 100 milliards serviront à moderniser la grille électrique et 180 milliards à la recherche sur les énergies propres. Enfin, le plan prévoit également de promouvoir les syndicats et de renforcer les salaires.

Bataille en vue au Sénat sur la baisse des impôts sur les sociétés



Celui-ci doit toutefois encore obtenir l'aval du Congrès. Convaincre les élus républicains sera difficile, notamment parce que Biden prévoit de financer le plan en augmentant l'impôt sur les sociétés de 21 à 28% (il était de 35% avant que Trump ne l'abaisse durant

son mandat).

« Cette mesure parle d'infrastructures, mais est en réalité un cheval de

Troie instaurant un accroissement de la dette et d'importantes hausses d'impôts sur tous les secteurs productifs de notre économie », a ainsi dénoncé Mitch McConnell, leader de l'opposition républicaine au Sénat.

Mais la courte majorité des démocrates au Sénat et à la Chambre des Représentants

pourrait bien permettre à la réforme de passer, générant un important stimulus

économique susceptible d'accélérer encore la reprise. Le combat s'annonce

particulièrement serré au Sénat, où les démocrates ne bénéficient que d'une voix

supplémentaire face aux républicains. La moindre défection dans leur camp pourrait

donc entraîner un blocage.

« Les sénateurs démocrates sont des esprits indépendants, parmi lesquels on trouve une large diversité d'opinions. Maintenir l'unanimité dans leurs rangs sera donc un vrai défi », juge David Wilcox.

Grégory Daco, économiste chez Oxford Economics, estime que, si adopté, le plan de

Biden pourrait faire passer la croissance américaine de 3,5% à plus de 4% en 2022.



« Contrairement aux stimuli précédents, qui visaient à subvenir de manière ponctuelle aux besoins des personnes et entreprises affectées par la crise, celui-ci revêt une dimension structurelle. Il s'agit d'investir à la fois dans les capacités de production et la force de travail, et donc d'investir dans l'offre plutôt que dans la demande, le tout

sur le long terme », commente-t-il.



Ce plan d'investissement viendrait en effet s'ajouter à l'American Rescue Plan, stimulus

de 1.900 milliards de dollars passé par le Congrès le 10 mars dernier afin de compenser

les effets du Coronavirus sur l'économie américaine. Selon Oxford Economics, celui-ci,

couplé aux 900 milliards de dollars déjà injectés dans l'économie fin 2020, aura un

impact positif sur la croissance de 4,3% en 2021. L'American Rescue Plan prévoit

notamment un prolongement des allocations chômage exceptionnelles mises en place

pendant la crise et un chèque de 1.400 dollars accordé à chaque Américain. C'est la

troisième fois qu'un paiement direct est accordé aux citoyens américains depuis le début

de la pandémie (les versements avaient auparavant été de 1.200 et 600 dollars), et

l'expérience a jusqu'ici montré que cet argent était principalement utilisé pour la

consommation. Ce nouveau versement devrait donc également contribuer à la

croissance de l'économie américaine.

Les investisseurs se frottent les mains



Autre signe que la reprise américaine est bien amorcée : les fonds d'investissement de la

Silicon Valley font désormais preuve d'un optimisme affiché. À l'aube de la pandémie,

Sequoia Capital, fonds historique de la Silicon Valley localisé sur la célèbre Sand Hill

Road, avait été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme, écrivant dans un mémo

que le virus était le « cygne noir » de 2020 et suggérant aux acteurs économiques de

s'attendre au pire. Comme s'il souhaitait refermer une sombre parenthèse, le fonds vient

de se fendre d'un nouveau mémo beaucoup plus optimiste, intitulé « Le Covid a accéléré

l'avenir, désormais, il est temps de saisir celui-ci. »

Le fonds, affirmant que les prochains mois s'annoncent prospères en matière

économique, incite les entrepreneurs à « appuyer sur l'accélérateur ».

« Si la pandémie est loin d'être terminée, nous pensons qu'une excellente opportunité se présente. [...] Les États-Unis sont partis pour connaître au second semestre 2021 une croissance supérieure à celle que nous avons connue sur les dernières décennies. Alors que les vaccins précipitent la fin des mesures de confinement, les dettes individuelles ont

baissé, l'épargne s'est accrue et un stimulus supplémentaire se profile. »

Ce qui est bon pour les startups l'est également pour les investisseurs : selon Sequoia, la

crise a permis de trier le bon grain de l'ivraie parmi les jeunes pousses, celles ayant

survécu étant les plus à même de faire preuve de souplesse et de s'adapter au

changement. Miser sur celles-ci offre ainsi l'occasion aux argentiers de générer de

véritables fortunes. Ce phénomène s'est déjà produit par le passé : les années suivant le

crash de l'an 2000 ont consacré le succès de Facebook, Google et Twitter, tandis

qu'après la crise des subprimes ont jailli Uber et Airbnb.

Alors que le pays émerge de la pandémie, beaucoup s'attendent à ce qu'une vague

d'hédonisme gagne le pays, et les comparaisons avec les Années Folles abondent.

L'épargne des ménages a triplé durant la Coronavirus, et cet argent a de bonnes chances

d'être rapidement injecté dans l'économie alors que la population rattrape le temps perdu en loisirs et distractions.

« Le revenu disponible américain est supérieur de 3% à ce qu'il était avant la pandémie », précise Grégory Daco. Conséquence : les dépenses de consommation ont crû de 5% en janvier et pourraient exploser au cours des prochains mois, à mesure que la réouverture de l'économie multiplie les opportunités de dépenses. Les taux d'intérêt, qui demeurent très faibles, n'incitent en outre pas vraiment à épargner.

Si la situation permet d'être optimiste, la crise n'est selon David Wilcox pas encore

terminée. « Si les chiffres de la création d'emploi pour mars sont très encourageants, il

est important de se rappeler le chemin qu'il nous reste à parcourir pour sortir

totalement de la pandémie. De nombreux parents demeureront incapables de

travailler jusqu'à ce que les écoles aient intégralement rouvert et qu'ils penseront

pouvoir y envoyer leurs enfants en toute sécurité, et cet objectif ne sera pas atteint tant

que le programme de vaccination n'aura pas été achevé. »