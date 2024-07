La Chine et les Philippines s'engagent à une « désescalade des tensions »

Après les altercations récentes entre les Philippines et la Chine, les deux pays se sont enfin mis d'accord pour apaiser les tensions en mer de Chine méridionale. « Les deux parties ont discuté de leurs positions respectives concernant l'atoll Second Thomas et se sont engagées à une désescalade des tensions, sans préjudice de leurs positions respectives », a indiqué le ministère philippin des Affaires étrangères dans un communiqué divulgué, après une entrevue à Manille de vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Le 17 juin, des marins chinois armés de couteaux, de bâtons et d'une hache ont bloqué une mission de réapprovisionnement destinée à des militaires philippins stationnés sur un navire échoué à proximité d'un récif dans une zone revendiquée par les deux pays.

Dans une vidéo diffusée par l'armée philippine à propos de cette altercation, on aperçoit des marins chinois crier et brandir des couteaux ainsi qu'une hache, depuis de petites embarcations, mais aussi frapper à l'aide de bâtons un bateau pneumatique. Un marin philippin a perdu un pouce lors de l'incident, au cours duquel les garde-côtes chinois ont également confisqué ou détruit du matériel philippin, notamment des armes à feu, selon Manille.

Lire aussiMer de Chine méridionale: les Philippines et les États-Unis débutent leurs exercices militaires annuels, la France participe

Un atoll au cœur des tensions

Le président philippin, Ferdinand Marcos, a affirmé après l'incident que son pays ne se laisserait pas « intimider » après cet affrontement. Diplomate, il avait souligné l'importance de régler les différends de manière pacifique. Pékin avait réagi de son côté sur le fait que ses garde-côtes s'étaient comportés de manière « professionnelle et mesurée », rejetant la responsabilité de l'affrontement sur Manille.

« Nous avons fermement fait savoir à nos homologues qu'il était vraiment incompréhensible que la livraison de produits de première nécessité à nos troupes puisse être considérée comme une provocation justifiant une intensification des actions chinoises », a ajouté le ministre Enrique Manalo.

Les incidents entre garde-côtes chinois et marins philippins se sont multipliés ces derniers mois. Dans les faits, Pékin redouble d'efforts pour faire valoir ses prétentions territoriales en mer de Chine méridionale. Le minuscule atoll Second Thomas Shoal, appelé Ren'ai par la Chine, est au cœur des tensions avec les Philippines. C'est là que Manille a fait échouer volontairement, en 1999, un navire afin de renforcer ses revendications sur ce territoire.

Depuis, une garnison de la marine philippine stationne sur ce récif situé à environ 200 kilomètres de l'île de Palawan (Philippines) et plus de 1.000 kilomètres de la grande île chinoise la plus proche, Hainan. Cette présence nécessite de fréquents ravitaillements, l'occasion pour les garde-côtes chinois de passer à l'action, en tirant régulièrement sur ces navires à l'aide d'un canon à eau. Des confrontations qui ont dans le passé aussi conduit à d'autres collisions.

Selon Helena Legarda, chercheuse à l'institut Mercator d'études sur la Chine à Berlin, « Pékin cherche à prendre le contrôle de l'atoll Second Thomas ». La Chine « attend que le navire (celui échoué dans les années 1990, ndlr) s'effondre ou devienne inhabitable, pour forcer Manille à retirer son contingent de la marine », estime-t-elle.

Plus largement, la Chine revendique la souveraineté de la quasi-totalité des îlots et récifs la mer de Chine méridionale, au détriment d'autres pays riverains - les Philippines, mais aussi le Vietnam, la Malaisie ou Brunei - ayant des prétentions rivales et qui se chevauchent souvent.

Les Philippines renforcent leurs alliances

Face aux prétentions grandissantes de Pékin, les Philippines peuvent néanmoins compter sur leurs alliés. A commencer par le Japon et les Etats-Unis. Tokyo et Manille tiendront notamment des discussions de haut niveau sur la défense et la sécurité début juillet. Le Japon, qui a occupé les Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale, négocie avec Manille un accord d'accès réciproque. Il permettrait aux deux pays de déployer des troupes sur leurs territoires respectifs.

Le Japon a fourni les navires les plus récents et les plus grands opérés par les garde-côtes philippins, qui protègent les intérêts de Manille en mer de Chine méridionale. La marine japonaise a également organisé des exercices navals et aériens conjoints avec les États-Unis, l'Australie et les Philippines dans cette zone navigable stratégique en avril. Le Japon et la Chine sont également en froid au sujet d'îles contrôlées par le Japon en mer de Chine orientale.

Du côté des Etats-Unis, Washington est engagé dans un traité datant de 1951 qui affirme que le pays de l'Oncle Sam viendrait en aide à leur ancienne colonie en cas d'« attaque armée ». Mais la violente confrontation du mois dernier n'a pas déclenché la mise en œuvre de ce traité de défense. Le secrétaire d'Etat adjoint aux Etats-Unis, Kurt Campbell, a néanmoins « réitéré que les engagements des Etats-Unis auprès des Philippines, selon les termes du traité de défense mutuelle, restaient inébranlables ».

(Avec AFP)