Droits de douane sur les voitures chinoises : menacé, Pékin appelle les Etats-Unis et l'Europe à revenir sur leurs décisions

Pékin fait la morale aux Occidentaux. A l'occasion de l'ouverture du Forum économique mondial à Dalian (nord-est de la Chine), connu familièrement sous le nom de « Davos d'été », le Premier ministre chinois, Li Qiang, a appelé, ce mardi, les pays invités à « s'opposer au découplage » économique.

« Nous devrions avoir un état d'esprit grand ouvert, travailler en étroite collaboration, abandonner cette idée de former des camps idéologiques et nous opposer au découplage », a indiqué le Premier ministre, Li Qiang, qui en Chine est spécifiquement chargé des questions économiques.

Le « découplage » consiste pour un pays à couper tout lien économique avec un pays, ou du moins de limiter sa dépendance à son égard.

Le Premier ministre a également appelé à « maintenir la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes industrielles et d'approvisionnement », ou encore à « déployer d'importants efforts en faveur de la croissance économique mondiale ».

Une réponse aux menaces occidentales

Ce discours intervient à un moment de défiance en Occident vis-à-vis des dépendances économiques au géant asiatique. Pour rappel, les frictions entre l'Occident et la deuxième économie mondiale se sont intensifiées ces dernières années, sur fond de soutien chinois à l'économie russe, de tensions en mer de Chine méridionale, et de rivalité Pékin-Washington dans les technologies de pointe.

Mais elle ont connu une forte accélération ces derniers mois. Lundi, les autorités canadiennes ont notamment annoncé leur intention d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques et les batteries fabriquées en Chine. Le secteur automobile canadien est « confronté à une concurrence déloyale de la part de la politique intentionnelle de surcapacité de la Chine, qui mine la capacité du secteur canadien des véhicules électriques à être compétitif sur les marchés nationaux et mondiaux », a déclaré la vice-Première ministre, et ministre des Finances, Chrystia Freeland, lors d'une conférence de presse. « Les producteurs chinois génèrent intentionnellement une offre mondiale excédentaire qui porte atteinte aux producteurs de véhicules électriques du monde entier », a-t-elle ajouté.

L'UE et les Etats-Unis premières puissances à sanctionner Pékin

Avant ce pays, au terme de près de neuf mois d'enquête, la Commission européenne a accusé Pékin d'avoir favorisé illégalement ses constructeurs automobiles et l'Union européenne a annoncé, mi-juin, être prête à augmenter ses droits de douane - qui iraient ainsi jusqu'à 38% -, sur les importations chinoises de voitures électriques à partir du 4 juillet, si les discussions avec les autorités chinoises n'aboutissent pas. Ces surtaxes deviendraient définitives à partir de novembre.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, plaide toutefois officiellement pour une « réduction des risques » de l'UE vis-à-vis de la Chine mais pas pour un « découplage ».

De leur côté, les Etats-Unis ont annoncé, le mois dernier, une augmentation très sensible des droits de douane appliqués à l'équivalent de 18 milliards de dollars (16,8 milliards d'euros) de produits chinois, notamment les voitures électriques (dont les droits de douane passent de 25% à 100%) et batteries pour ces véhicules. Cette décision va selon la Chine « porter gravement préjudice » aux relations bilatérales.

La Chine qualifie régulièrement ces surtaxes de « purement protectionnistes ». Elle argue que le succès de son secteur électrique est dû à l'innovation et aux chaînes d'approvisionnement performantes. Après l'annonce de l'UE, Pékin avait indiqué dans la foulée qu'elle se réservait le droit de porter plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à annoncé l'ouverture d'une enquête antidumping sur les importations de porc européen.

L'économie chinoise dans la tourmente

Ces pressions des pays importateurs de véhicules chinois arrivent à un mauvais moment pour Pékin. L'industrie chinoise a en effet plus que jamais besoin d'exporter au vu de la forte baisse de sa consommation intérieure depuis le Covid-19. Si la croissance au premier trimestre a dépassé les attentes, à 5,3% sur un an, les chiffres officiels publiés mi-mai montrent en effet que la reprise reste inégale. Ainsi, si la production industrielle a accéléré en avril, les ventes de détail, principal indicateur des dépenses de ménage, sont encore à la peine. Dans l'immobilier, les prix et le volume de ventes ont par ailleurs continué de baisser en avril.

Surtout, sur l'ensemble de l'année, l'Empire du Milieu, vise une hausse de 5% de son PIB, l'une des plus faibles croissances depuis les années 1990. Comme l'année dernière cet objectif est bien loin des rythmes à deux chiffres enregistrés dans les années 1990 et 2000. Mais « il ne sera pas facile à atteindre », avait prévenu Li Qiang en mars. « Nous devons donc maintenir le cap de notre politique, travailler plus dur et mobiliser les efforts concertés de toutes les parties. »

