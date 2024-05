Cryptomonnaies : les Etats-Unis se positionnent comme la puissance leader

Pleins feux sur les crypto-actifs au pays du billet vert. Depuis plusieurs mois, souffle outre-Atlantique un vent favorable aux actifs numériques. Point d'orgue de ce changement de cap après des années de frilosités, mercredi 22 mai, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi visant à créer un nouveau cadre juridique pour les monnaies numériques. Cette loi doit placer la plupart des crypto-monnaies, y compris le bitcoin, sous la responsabilité réglementaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en les classant comme des marchandises, plutôt que comme des titres qui relèveraient de l'autorité de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Or, le gendarme des marchés financiers a toujours soutenu une toute autre approche. « La SEC cherche depuis des mois à catégoriser la grosse majorité des crypto-actifs comme des securities (valeurs mobilières), qui sont beaucoup plus strictement encadrées, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'ensemble du marché. L'acceptation des ETFs spot ETH telle quelle les place davantage dans les commodités, ce qui est très positif au point de vue réglementaire », résume Stéphane Ifrah, directeur des investissements de Coinhouse

Le bras de fer est donc pour l'instant perdu pour la SEC. Cette avancée majeure doit, selon les partisans du projet de loi, accélérer la croissance du secteur. Encore plus inattendu, elle a même été officiellement soutenue par l'administration Biden, en pleine campagne pour l'élection présidentielle. Selon la Maison Blanche, ce projet doit « favoriser le développement responsable des actifs numériques et la création d'emplois sur la base des autorités existantes, ce qui favorisera le développement responsable des actifs numériques et de l'innovation en matière de paiement, et contribuera à renforcer la position de leader des États-Unis », est-il ainsi écrit dans un communiqué publié dans la foulée.

Face à son prochain rival Donald Trump, Joe Biden a en effet à coeur d'assouplir sa position sur les cryptomonnaies, longtemps critiquées par son camp, à l'image des attaques anti-cryptos la sénatrice démocrate Elizabeth Warren. Pour séduire l'électorat républicain davantage acquis à ces actifs, le candidat Trump vient, lui, d'annoncer accepter les dons en cryptomonnaies pour financer sa campagne.

L'ETF Ethereum, une approbation symbolique

Outre-Atlantique, l'autre tournant majeur pour ces actifs échangés sur les blockchains s'est produit avec les approbations successives de la SEC des ETF au comptant (des fonds répliquant le cours d'un indice ou ici d'un actif) adossés au cours du Bitcoin en janvier, et depuis peu à l'Ethereum, son challenger. Un adoubement ouvrant la porte à la mise sur le marché de ces produits financiers, rendant plus accessibles au grand public l'investissement dans les crypto-actifs.

« Il aura fallu attendre dix ans pour l'approbation des ETF bitcoin aux Etats-Unis. Il a fallu à peine un an pour approuver l'ETF Ether. La bataille politique vient de changer dramatiquement aux Etats-Unis. Il est désormais clair que la Maison Blanche veut renforcer le leadership américain dans le système financier », analyse Alexandre Stachtchenko, directeur de la stratégie chez Paymium.

Si la première approbation de l'ETF Bitcoin était alors plus « politique » et « géostratégique », selon l'expert, celle sur la deuxième plus importante crypto, qui pèse 455 milliards de dollars de valorisation, est tout aussi importante. « Les Etats-Unis sont désormais engagés dans une course à l'échalote. Avec l'approbation de l'ETF Ether, ils ont fait tomber un domino : on ne pourra plus s'opposer au développement des cryptomonnaies », estime Alexandre Stachtchenko.

L'accélération a en outre surtout un effet psychologique. « Même si les flux entrants sont décevants à court terme, l'approbation a des implications importantes pour l'Ether en tant qu'actif, en éliminant une partie de l'incertitude réglementaire qui a pesé sur la performance de l'ETH au cours de l'année écoulée », analyse Will Cai, responsable des indices chez Kaiko.

Aussi, contrairement à la doyenne des cryptos, les blockchains Ethereum présentent des fonctionnalités de contrats intelligents (smart contract), lesquelles « font saliver les grands acteurs financiers car elles permettent une automatisation d'un certain nombre de transactions », observe Stéphane Ifrah. « Le jeton Ether et ses blockchains vont servir à l'optimisation de tout le système financier », abonde Alexandre Stachtchenko.

Les stablecoins, américains aussi

De ce potentiel pour la finance internationale déjà dominée par le dollar, vient s'ajouter une autre domination américaine. Celle sur les stablecoins, ces autres jetons adossés à une devise pour assurer une certaine stabilité aux cryptomonnaies. Or, ces jetons visant à jouer le rôle d'intermédiaires entre les banques reposent à 98,9%... sur le dollar. A l'image du jeton Tether créé en 2014, la plupart des émetteurs de stablecoins sont des acteurs américains.

Aussi, en 2024, les États-Unis briguent la première place des nations qui « minent » des cryptomonnaies, ce processus informatique qui valide les échanges nécessitant une grande quantité d'électricité. Le pays s'arroge ainsi 40 % de toute l'activité minière de Bitcoin dans le monde, selon HashLabs. En outre, les principales entreprises spécialisées dans le minage des cryptomonnaies sont américaines, à l'image de Marathon Digital qui représente 35 % des avoirs en BTC de toutes les sociétés minières de bitcoins connues du public, selon Coingecko. D'autres américaines se trouvent parmi les leaders (Hut 8, Riot Platforms, Cleanspark, Bit Digital Inc...)

Cette activité, qui rémunère les mineurs de cryptos, correspond aussi à la courbe de l'adoption de ces jetons outre-Atlantique. Tout en étant le pays qui détient le plus de bitcoins, il est aussi celui qui a généré le plus de gains sur les crypto-actifs en 2023. Les investisseurs américains écrasent leurs homologues en matière de gains captés l'an passé, avec un montant estimé à 9,36 milliards de dollars.

