Chine : la croissance du PIB au plus bas depuis près de 30 ans

Ces statistiques peu encourageantes sont publiées tout juste une semaine après l'annonce que les exportations chinoises ont accusé en décembre leur plus net repli en deux ans. (Crédits : Statista*)

Les signes de faiblesse de l'économie chinoise - qui génère près du tiers de la croissance mondiale - soulèvent des inquiétudes pour l'économie mondiale et pèsent sur les profits, aussi bien pour Apple que pour le secteur automobile. Certains observateurs pensent que la croissance chinoise est déjà plus faible que ne le montrent les chiffres officiels. Et même si Washington et Pékin parviennent à un accord pour mettre fin à la guerre commerciale, les analystes notent que ce ne sera pas la panacée pour la Chine et ses exportateurs, sachant que le ralentissement de la demande est mondial.