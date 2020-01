La Nouvelle-Orléans, « ground zero » de tous les dangers climatiques

Assis sous leur porche, Janet et Willie Picket savourent la douceur de l'hiver à La Nouvelle-Orléans. « Nous resterons ici le temps que cela durera... », déclarent-ils sobrement. Leur petite maison en bois, tout en longueur, dans le quartier de Mid-City, porte encore la marque des inondations monstres qui ont suivi le passage de l'ouragan Katrina, à la fin août 2005. Noyées sous plus de 2,50 mètres d'eau, les parois du canal de la 17e Rue, dans le nord-ouest de la ville, s'étaient rompues sous la pression, libérant des flots de liquide sombre et boueux. Il a fallu nettoyer, assainir, reconstruire, surélever. Et, surtout, se préparer à la suite.

Car les spécialistes considèrent aujourd'hui La NouvelleOrléans, capitale économique de la Louisiane, comme le ground zero du changement climatique, sorte d'épicentre de la crise. Si rien n'est fait pour en déjouer les effets, cette ville de 400 .000 habitants sera la première métropole américaine à être engloutie. La municipalité et la Louisiane dans son ensemble tentent de réagir.

La situation est critique. Selon une étude publiée par la Société américaine de géologie, la Louisiane et ses zones humides perdent l'équivalent d'un terrain...