Climat : les États-Unis, deuxième pollueur de la planète, sortent officiellement de l'Accord de Paris

Lors du sommet de l'ONU sur l'urgence climatique, le 23 septembre 2019, à New York, le président Donald Trump a fait une apparition surprise de quelques minutes, le temps d'applaudir l'allocution du premier ministre indien Narendra Modi, et quittant l'enceinte avant le discours de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, qui déclarera à la tribune : «Vous m’avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses!» (Crédits : Reuters)

Ce retrait officiel, annoncé par Trump le 1er juin 2017, était attendu et fait partie d'un processus qui devrait durer un an et s'achever le 4 novembre 2020, au lendemain de la prochaine élection présidentielle américaine. Les États-Unis -"fiers de leur bilan de leader mondial en matière de réduction de toutes les émissions", dixit Mike Pompeo- deviendront ainsi, dans un an, le seul pays à ne pas faire partie de l'accord.