La Nouvelle-Zélande veut changer sa loi et relancer l’exploration pétrolière et gazière

Le projet a immédiatement provoqué la polémique. Le gouvernement néo-zélandais de centre droit veut relancer l'exploration pétrolière et gazière dans le pays, alors que les nouvelles explorations avaient été interdites en 2018. « Le gaz naturel nous est crucial pour nous éclairer et pour faire marcher notre économie, en particulier durant les pics de consommation », s'est justifié, dimanche 9 juin, le ministre néo-zélandais de l'Energie et des Ressources naturelles Shane Jones, dans un communiqué.

Outre l'exploration gazière, le ministre prévoit également d'assouplir les procédures d'appels d'offres pour les demandes d'exploration pétrolière. Il a précisé que le secteur pétrolier et minier contribuait au PIB à hauteur de plus de 1,1 milliard d'euros en 2020-2021.

« Lorsque le gouvernement précédent (travailliste, ndlr) a interdit les explorations en 2018 (...) cela a également réduit les investissements dans la poursuite du développement de nos gisements de gaz connus », a ajouté Shane Jones, membre du gouvernement de centre droit au pouvoir depuis novembre.

La colère du parti écologiste

De son côté, la députée écologiste, Chloe Swarbrick, a réagi en déclarant que le gouvernement « nourrissait le feu du changement climatique avec le gaz et le pétrole ». « Nous pouvons disposer d'une économie plus durable et plus efficace en donnant la priorité aux énergies propres », a-t-elle affirmé.

Cette annonce du gouvernement de centre droit intervient au lendemain de manifestations organisées dans plusieurs grandes villes de Nouvelle-Zélande, s'opposant à une autre initiative du gouvernement souhaitée pour stimuler l'économie. Cet autre projet permettrait d'accélérer les autorisations pour les grands projets d'infrastructure et de contourner plusieurs réglementations environnementales en vigueur.

Le Premier ministre chinois en visite pour resserrer les liens économiques et diplomatiques Le Premier ministre chinois Li Qiang se rendra en Nouvelle-Zélande cette semaine, a annoncé, lundi 10 juin, son homologue néo-zélandais Chris Luxon. « J'ai hâte d'accueillir chaleureusement le Premier ministre Li en Nouvelle-Zélande » a déclaré le dirigeant néo-zélandais dans un communiqué. « La visite du Premier ministre est une occasion précieuse d'échanger sur les domaines de coopération entre la Nouvelle-Zélande et la Chine », a-t-il poursuivi. La Chine est le premier partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. Les consommateurs chinois sont particulièrement friands de viande, de vin, et de lait néo-zélandais. Mais si Wellington a longtemps été l'un des partenaires les plus proches de Pékin parmi les démocraties occidentales, les relations se sont tendues ces dernières années entre les deux pays à mesure que la Chine a cherché à étendre sa puissance militaire et diplomatique dans le Pacifique. Cette visite pourrait être l'occasion d'un rapprochement entre les deux pays.

