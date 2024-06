Gaz : la fermeture d’un pipeline en Europe provoque l’envolée du cours

Un incident technique qui n'est pas sans conséquence. Après la fermeture d'un gazoduc reliant la Norvège au Royaume-Uni, le cours du gaz européen a bondi, lundi 3 juin, de plus de 10%. Car l'Europe, s'efforçant de réduire sa dépendance au gaz russe depuis le début de la guerre en Ukraine, est particulièrement tributaire de l'approvisionnement norvégien.

Dans le détail, ce lundi, vers 11h15 GMT (13h15 à Paris), le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne du gaz naturel, évoluait à 37,69 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir grimpé de plus de 13% et touché son plus haut niveau de l'année à 38,70 euros.

« Il y a des problèmes opérationnels sur (la plateforme) Sleipner Riser », un point de connexion du gazoduc sous-marin Langeled qui relie l'unité de traitement du gaz Nyhamna dans l'ouest de la Norvège au terminal d'Easington dans le centre-est du Royaume-Uni, a affirmé à l'AFP Randi Viksund, directrice de la communication de l'opérateur norvégien de gazoducs Gassco.

« Des réparations y sont nécessaires. En conséquence, Langeled a été fermé et cela a débouché à des réductions dans le système » de livraison du gaz, a-t-elle ajouté.

La réduction de volumes a porté sur 29,7 millions de m3 dimanche et devrait être de 56,7 millions de m3 ce lundi. « Il n'y a pas de livraisons à Easington (Angleterre) », a également précisé Randi Viksund, mais celles à St Fergus en Ecosse ne sont pas affectées.

« Nous travaillons à mettre en place un plan pour réparer les dégâts » sur Sleipner Riser, a-t-elle assuré.

Lire aussiGaz : pourquoi Bruxelles veut sanctionner le transit de GNL russe dans les ports européens

La Norvège, principal fournisseur de l'Europe

Dans le sillage de la guerre en Ukraine, la Norvège est devenue le principal fournisseur de gaz naturel de l'Europe, le Vieux continent s'efforçant de réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes. Des ruptures ou des réductions d'approvisionnement des principaux fournisseurs de gaz à l'Europe ont ainsi tendance à entraîner une forte volatilité des cours.

Le TTF évolue actuellement à son plus haut niveau depuis décembre 2023. Les cours restent cependant largement inférieurs aux records de prix qui avaient suivi l'invasion russe de l'Ukraine.

Lire aussiHydrogène : la grande désillusion ?

Une chute de la demande sur le Vieux continent

Mais, de son côté, la demande européenne de gaz a diminué de 20% depuis l'invasion russe, pointe le groupe de réflexion IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) dans un rapport publié fin février. Soit « son niveau le plus bas depuis dix ans », avec des réductions les plus fortes en Allemagne, et en Italie et, hors UE, au Royaume-Uni, précise le document.

Fin novembre 2023, l'Agence internationale de l'énergie soulignait déjà que la crise ukrainienne avait « marqué un tournant » pour la consommation de gaz en Europe, qui « devrait encore baisser ». Les données de l'institut Bruegel l'avaient confirmé, en montrant que la demande de gaz en Europe avait plongé de 12% en 2022, puis de respectivement 18% et 20% au premier et au second semestre de 2023 par rapport à la période 2019-2021. Des ordres de grandeur semblables à ceux communiqués dès le 7 décembre par la Commission européenne dans son rapport trimestriel sur le marché du gaz.