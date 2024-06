Pétrole : les coupes de production de l'Opep+ prolongées

Article publié à 15h39, mis à jour à 16h28.

Les pays de l'Opep+ se sont accordés dimanche sur les moyens de soutenir les cours de pétrole à un moment de grandes incertitudes économiques et géopolitiques. Le groupe va « prolonger le niveau total de la production de pétrole brut (...) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 », a fait savoir l'alliance dans un communiqué.

Des coupes de 2,2 millions de baril par jour (mbj), qui concernent l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman, sont étendues jusqu'en septembre 2024 puis seront « progressivement supprimées » d'ici à septembre 2025. De précédentes coupes volontaires de 1,65 mbj annoncées en avril 2023 sont elles étendues jusqu'à fin 2025, a précisé le ministère saoudien de l'Energie.

Plus de barils en réalité sur le marché

Cette stratégie, entamée fin 2022 face à la chute des cours par les 22 pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) -qui ont noué en 2016 un accord appelé Opep+ pour mieux peser sur le marché-, vise à jouer sur la raréfaction de l'offre pour doper les prix. Depuis la dernière réunion de novembre, le groupe a toutefois su garder des prix du brut plutôt stables, autour des 80 dollars le baril pour le Brent de la mer du Nord comme le WTI américain, sans parvenir à les faire décoller.

Selon Mukesh Sahdev, analyste de Rystad Energy, l'Opep+ fait en effet face à « un défi de taille » : « les barils réellement mis sur le marché sont probablement plus élevés que ce qui est comptabilisé », note-t-il. De quoi faire dérailler la stratégie du cartel. L'Irak et le Kazakhstan ont de fait dépassé leurs quotas au premier trimestre, tandis que la Russie a affiché une surproduction en avril.

Dimanche, l'Opep+ a d'ailleurs accepté d'augmenter l'objectif de production des Emirats arabes unis, à hauteur de 300.000 bpj. Abou Dhabi fait partie des pays qui ont consenti à resserrer davantage les vannes, à l'appel de l'Arabie saoudite, désireuse de partager le fardeau des coupes. Ce relèvement de quota lui permet donc de garder des coupes de façade, tout en augmentant ses volumes.

Des interrogations sur la demande mondiale

Des interrogations demeurent en outre quant à la résilience de la demande mondiale. L'Opep maintient, rapport après rapport, ses prévisions de la demande pour 2024, quand l'Agence internationale de l'énergie (AIE) se montre moins optimiste et a revu à la baisse ses estimations. « Contexte inflationniste, perspectives économiques moroses et incertitudes des banques centrales, l'environnement est "difficile », commente Ipek Ozkardeskaya, analyste marchés chez Swissquote Bank, évoquant aussi la forte concurrence du pétrole américain et les tensions au Moyen-Orient.

