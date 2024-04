Le Canada va taxer les plus riches pour améliorer la vie des plus jeunes

La France défend l'accord de libre échange (Ceta) entre l'Union européenne et le Canada

Le Premier ministre français Gabriel Attal et son homologue canadien Justin Trudeau ont défendu la semaine dernière à Ottawa le traité de libre-échange Ceta entre l'Union européenne et le Canada. Les deux hommes se sont dit confiants pour la suite de l'application de cette entente dite Comprehensive Economic and Trade Agreemen (Ceta), ou Accord économique et commercial global, en français. « C'est un accord gagnant-gagnant, et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas, depuis qu'il a été signé, depuis qu'il est en vigueur, les échanges entre nos deux pays ont progressé de plus d'un tiers », a déclaré Gabriel Attal parlant d'un « accord juste et équilibré ».

De son côté, le Canada va continuer à « démontrer l'impact positif, sur les citoyens, du commerce et du commerce responsable entre les amis et des alliés qui partagent les mêmes valeurs », a expliqué Justin Trudeau. « Si un pays ne peut pas ou ne veut pas avoir du libre-échange avec un pays progressiste, ouvert et responsable comme le Canada, avec quel pays voudriez-vous faire un accord de libre-échange ? » , a-t-il ajouté.

Dix Etats européens doivent encore ratifier cet accord commercial, entré en vigueur à titre provisoire à l'échelle européenne le 21 septembre 2017. Or, le Sénat français a voté le 21 mars contre, mettant en péril sa ratification sur fond de crise agricole.