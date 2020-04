Le Covid-19 a tué plus de 100.000 personnes en Europe

Europe : La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 100.000 personnes en Europe, soit près de deux tiers des décès liés au Covid-19 dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 18h00 GMT. Avec un total de 100.501 morts (pour 1.136.672 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 157.163 personnes dans le monde. Dans le monde, au moins 2.281.334 cas de Covid-19 ont été recensés, ce qui ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

France : L'épidémie due au coronavirus a fait 19.323 morts depuis le 1er mars, avec une hausse du nombre de décès, qui décélère pour le troisième jour de suite, a annoncé samedi le ministère de la Santé dans un communiqué de presse. Le nombre de personnes en réanimation dans les hôpitaux est passé sous la barre des 6.000 pour la première fois depuis le 31 mars, revenant à 5.833, un chiffre reculant de 3,2% en 24 heures et enregistrant une baisse pour le dixième jour de suite. Pour sa part, le nombre de personnes actuellement hospitalisées s'est établi à 30.639, reculant pour le quatrième jour de suite. "La baisse des besoins en matériel et en ressources humaines en réanimation se confirme, mais nous sommes toujours à un niveau exceptionnel, très supérieur au maximum habituel en France", écrit le ministère dans un communiqué.

Etats-Unis : Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24h sont les États-Unis avec 3.084 nouveaux morts, le Royaume-Uni (888) et la France (642). Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 37.659 décès pour 716.883 cas. Au moins 59.984 personnes ont été déclarées guéries.

Espagne : Il est devenu samedi le troisième pays à franchir la barre des 20.000 morts dus au nouveau coronavirus, conduisant le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez à annoncer qu'il allait demander au parlement de prolonger jusqu'au 9 mai le confinement imposé au pays depuis le 14 mars. Il s'agira de la troisième prolongation de ce confinement, même si ce dernier a été partiellement levé pour permettre la reprise du travail dans le bâtiment et d'autres secteurs clefs. Pedro Sanchez a également déclaré qu'il voulait assouplir les restrictions de sortie pour les enfants, qui seront autorisés, sous certaines conditions, à aller dehors.

Royaume-Uni : L'épidémie due au coronavirus a fait 888 morts de plus en 24 heures dans les hôpitaux, ce qui porte le total à 15.464 décès, a annoncé samedi le ministère de la Santé, dont le bilan porte sur la situation le 17 avril à 16h00 GMT. Sur les 357.023 tests effectués, 114.217 se sont avérés positifs, précise-t-il. Le bilan quotidien le plus lourd a été atteint le 9 avril avec 980 décès. Il est resté inférieur à 800 une partie de la semaine mais a repassé cette barre depuis mercredi. Le Royaume-Uni est le cinquième pays le plus touché en termes de décès provoqués par le Covid-19, derrière les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne et la France. En raison de l'épidémie, la reine Elizabeth II a demandé d'annuler les traditionnels coups de canon pour la célébration de son anniversaire pour la première fois en soixante-huit ans de règne.

Italie : L'épidémie a fait 482 morts de plus samedi en Italie, soit la plus faible augmentation depuis le 12 avril, tandis que le nombre de nouveau cas, à 3.491, est resté stable d'un jour sur l'autre. Vendredi, le nombre de décès avait augmenté de 575 - contre 525 jeudi - tandis que le total de nouveau cas avait crû de 3.493. Les hausses quotidiennes de décès et de cas sont dans la lignée de la tendance à la stabilisation observée depuis 13 jours. Ce "plateau" dans l'évolution quotidienne de l'épidémie se situe à un niveau nettement inférieur aux pics atteints fin mars mais la décrue ne semble pas aussi rapide que certains l'espéraient dans un pays dont la population est confinée depuis six semaines. Le nombre de décès depuis le début de l'épidémie en Italie est désormais de 23.227, le deuxième total le plus élevé dans le monde derrière les Etats-Unis, où le nombre de décès a passé la barre des 37.000.

Turquie : Elle compte désormais 82.329 cas confirmés d'infections au nouveau coronavirus, a annoncé samedi le ministre de la Santé Fahrettin Koca, le pays dépassant ainsi pour la première fois son voisin iranien pour afficher le total le plus élevé au Moyen-Orient. Ce chiffre de 82.239, qui a augmenté de 3.783 en 24 heures, place le pays juste derrière la Chine, d'où est partie l'épidémie. Fahrettin Koca a ajouté que le nombre de décès lié à la maladie avait augmenté de 121 pour atteindre 1.890, contre 5.031 morts en Iran. Le ministère de l'Intérieur a pour sa part déclaré qu'il prolongeait de 15 jours à partir de ce samedi les restrictions sur des déplacements entre 31 villes du pays.

Iran : Les autorités iraniennes ont autorisé certains magasins de la capitale Téhéran à rouvrir ce samedi alors que le nombre de décès supplémentaires provoqué par le nouveau coronavirus sur les dernières 24 heures est tombé à 73, soit le total le plus bas depuis plus d'un mois. Avec cette augmentation, la plus faible depuis le 12 mars, l'Iran déplore désormais 5.031 décès liés à la maladie, devenant le septième pays à franchir la barre des 5.000 morts après les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et la Belgique. Ces sept pays représentent quelque 80% du nombre total de morts dans le monde, actuellement supérieur à 158.000.