Le Portugal convoque l’ambassadeur d’Iran suite à la saisie d’un porte-conteneur MSC Aries

Alors que la scène internationale s'inquiète des menaces de ripostes au Moyen-Orient après l'attaque iranienne de samedi sur le sol israélien, l'ambassadeur iranien à Lisbonne a été convoqué ce mardi par le ministère portugais des Affaires étrangères.

« Le gouvernement portugais a exprimé sa profonde inquiétude devant l'escalade du conflit dans la région, appelant à la retenue maximale », a-t-il déclaré.

Mais outre la condamnation par le ministre des récents événements, le Portugal a par ailleurs exigé la libération d'un porte-conteneurs battant pavillon portugais et de son équipage. Ce dernier a notamment été saisi ce week-end dans le Golfe par des forces de Téhéran, et ce avant l'attaque.

« La rencontre a encore permis de renouveler l'exigence de libération immédiate du navire MSC Aries, saisi dans le détroit d'Ormuz », a ainsi précisé le ministère portugais des Affaires étrangères.

Un navire accusé d'être « lié à Israël »

En effet, les forces spéciales maritimes des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ont saisi, dans le détroit d'Ormuz, un porte-conteneurs accusé par Téhéran d'être « lié à Israël ». « Le navire a été conduit vers les eaux territoriales iraniennes » afin que soient « menées les enquêtes nécessaires », avait affirmé lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Mais aucune information n'a été donnée sur les 25 membres d'équipage, dont des Indiens et un Russe.

Le porte-parole a expliqué que l'Iran avait saisi le navire car « il avait violé la réglementation maritime internationale » et « n'avait pas répondu de manière adéquate aux questions des autorités iraniennes ». « Il est certain que ce navire appartient au régime sioniste », a affirmé Nasser Kanani, en référence à Israël, l'ennemi juré de la République islamique. D'après l'agence de presse officielle Irna, le MSC Aries est « géré par la société Zodiac, qui appartient au capitaliste sioniste Eyal Ofer ».

« Acte de piraterie »

Cet arraisonnement a été dénoncé comme « un acte de piraterie » par les Etats-Unis, qui ont appelé « l'Iran à libérer immédiatement ce navire battant pavillon portugais et sous propriété britannique, et son équipage, composé d'Indiens, de Philippins, de Pakistanais, de Russes et d'Estoniens ».

De son côté, la cheffe de la diplomatie japonaise Yoko Kamikawa, a aussi appelé mardi l'Iran à assurer la sécurité de la navigation dans les eaux de la région, après la saisie du porte-conteneur.

D'autant que depuis le mois de novembre, les rebelles yéménites houthis s'en prennent à des navires commerciaux en mer Rouge. Des attaques qui ont eu de lourdes conséquences sur le commerce maritime mondial, perturbant notamment le passage des bateaux par le canal de Suez. L'Iran est notamment accusé par de nombreux pays, Etats-Unis en tête, de soutenir ces rebelles.

(Avec AFP)