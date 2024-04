Le Royaume-Uni sans tabac : un projet de loi vise à interdire les cigarettes à toutes personnes nées après 2009

Le Royaume-Uni, bientôt un pays sans tabac ? Les députés débattent ce mardi d'un projet de loi selon lequel les jeunes de moins de 15 ans aujourd'hui ne se verront jamais vendre légalement de cigarettes. Autrement dit, la vente de cigarettes deviendrait interdite à toute personne née après 2009, entrainant, à terme, une interdiction totale du tabac dans le pays.

« Trop de gens connaissent quelqu'un dont la vie a été tragiquement interrompue ou irréversiblement changée à cause du tabagisme », a déclaré mardi la ministre de la Santé Victoria Atkins.

En effet, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a lancé à l'automne, à la surprise générale, une politique très ambitieuse de lutte contre le tabagisme. « Nous devons essayer d'empêcher les adolescents de commencer à fumer », avait dit Rishi Sunak en octobre, quand il a parlé pour la première fois de ce projet, lors du congrès du parti conservateur. Downing Street avait alors estimé qu'un tel projet pourrait permettre « d'éliminer presque complètement le tabagisme chez les jeunes dès 2040 ».

Lire aussiLa plus importante fabrique de cigarettes de contrefaçon en France démantelée à Rouen

Pression des élus

Mais Rishi Sunak fait face à une forte opposition au sein des Tories, dont plusieurs élus ont annoncé qu'ils voteraient contre un texte qu'ils jugent contraires aux libertés individuelles. Une opposition de nombreux élus de sa majorité qui risque d'affaiblir encore son autorité et de renforcer les divisions au sein de son parti, déjà largement devancé par le Labour dans les sondages à l'approche des législatives attendues cette année.

Liz Truss, éphémère cheffe du gouvernement avant Rishi Sunak, l'a qualifié d' « anti-conservateur ». « Nous sommes un pays libre. Nous ne devrions pas être ceux qui disent aux gens de ne pas fumer ».

L'ex-Premier ministre Boris Johnson a également critiqué le texte, estimant que c'était « juste fou » pour le parti de Winston Churchill de vouloir interdire « les cigares » dont l'ancien dirigeant conservateur était amateur. Le député conservateur Simon Clarke estime pour sa part que le projet, qu'il a qualifié de « contre-productif », risque de rendre la cigarette « plus cool » et de « créer un marché noir ». Rishi Sunak pourra cependant compter sur les voix du parti travailliste pour faire voter son texte.

Lire aussiRoyaume-Uni : le ralentissement de la croissance des salaires fait espérer une prochaine baisse du taux directeur

Principale cause de mortalité

Le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable au Royaume-Uni, selon le gouvernement. Il est responsable d'environ 80.000 décès par an. Par ailleurs, il coûte au service de santé public, le NHS, et à l'économie environ 20 milliards d'euros par an. Quatre fumeurs sur cinq ont commencé avant l'âge de 20 ans et restent dépendants jusqu'à la fin de leur vie, même si la plupart d'entre eux ont essayé d'arrêter, selon des chiffres du gouvernement.

« Une grande majorité des fumeurs aimerait ne jamais avoir commencé », a souligné sur la BBC le professeur Chris Whitty, conseiller médical en chef du gouvernement britannique. Mais « une fois qu'ils sont devenus dépendants, ils n'ont plus le choix ». Il a critiqué l'industrie du tabac qui « gagne de l'argent en rendant dépendantes des personnes qui vivent généralement dans les régions les plus défavorisées du pays ».

De nombreux médecins ont également appelé les députés à voter en faveur de ce projet. Pour le professeur Steve Turner, président du Collège royal pour la pédiatrie et la santé infantile, ce projet de loi « sauvera sans aucun doute des vies ».

Par ailleurs, le texte prévoit également de lutter contre le vapotage chez les jeunes en posant des restrictions sur les arômes et en réglementant la façon dont les produits de vapotage sont vendus et emballés afin de les rendre moins attrayants.

Déjà en janvier, Rishi Sunak avait annoncé l'interdiction des cigarettes électroniques jetables. Au goût d'ananas, de fraise ou autres fruits appétissants et vendus dans des petits tubes colorés, les « puffs » rencontrent un succès croissant chez les adolescents. Selon des chiffres officiels, parmi les jeunes de 11 à 17 qui vapotent au Royaume-Uni, la part de ceux qui consomment des cigarettes électroniques jetables a été multipliée par neuf en deux ans.

Australie et Nouvelle-Zélande en avance

Le Royaume-Uni n'est pas le premier pays à essayer d'interdire la cigarette pour les nouvelles générations. En effet, la Nouvelle-Zélande avait fait voter en 2022 au Parlement un texte similaire, interdisant la vente de cigarettes à toute personne née après 2008. Mais fin 2023, le nouveau gouvernement conservateur a annoncé l'abandon de ces mesures pionnières.

De son côté, L'Australie se targue d'être à la pointe de la lutte contre le tabagisme. En 2012, le pays avait été le premier au monde à imposer les paquets de cigarettes banalisés. Le prix du tabac figure parmi les plus élevés de la planète, à 50 dollars australiens (30 euros) le paquet et le pays a interdit l'importation de cigarettes électroniques jetables au 1er janvier.

En France, interdire aux jeunes de fumer n'est pas encore discuté au gouvernement. Néanmoins, le Parlement a trouvé un accord courant mars pour interdire les cigarettes électroniques à usage unique, ce qui laisse augurer d'une interdiction effective « fin septembre », avait affirmé la députée écologiste Francesca Pasquini. Cette dernière a portée cette proposition de loi transpartisane adoptée à l'unanimité au Sénat début février, après l'avoir été à l'Assemblée en décembre.

(Avec AFP)