Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint un niveau record en 2023

La Russie et la Chine se serrent les coudes et renforcent leurs échanges commerciaux. Ces derniers ont atteint un niveau record en 2023 de 240,1 milliards de dollars de biens et services, en hausse de 26,3% sur un an, selon les Douanes chinoises.

La Chine et la Russie ont fortement renforcé leur coopération économique depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Pékin et Moscou avaient fixé à 200 milliards de dollars leur objectif annuel, ce qui constituait déjà un record.

Lire aussiL'Union européenne exige un rééquilibrage des relations commerciales avec la Chine

Alliance commerciale mais aussi politique

En visite à Pékin en octobre, Vladimir Poutine, le président russe, avait d'ailleurs déjà salué le renforcement des liens avec son voisin. « Les relations de partenariat global et de coopération stratégique entre la Russie et la Chine ont atteint un niveau sans précédent », s'était-il réjoui, dans un message publié sur le site du Kremlin à destination des participants d'un forum énergétique Russie-Chine à Pékin.

Selon des chiffres communiqués lors de ce forum par le patron du géant pétrolier Rosneft, Igor Setchine, l'énergie représente « plus de 75% des exportations russes à destination de la Chine ». Le président russe y a affirmé que les conflits et menaces dans le monde « renforcent » la relation des deux pays. « La confiance politique mutuelle entre les deux pays est en croissance constante », a-t-il dit à son allié, selon l'agence officielle Chine nouvelle. Xi Jinping a, lui, rappelé avoir rencontré Vladimir Poutine 42 fois au cours de la dernière décennie et « développé une bonne relation de travail et une amitié profonde » avec son homologue.

Tensions entre Washington et Pékin

A l'opposé, les échanges commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis ont connu l'an dernier leur premier repli depuis 2019, dans un contexte de tensions géopolitiques entre les deux premières puissances économiques. En 2023, Chine et Etats-Unis ont échangé pour 664,4 milliards de dollars de biens et services, en baisse de 11,6% sur un an. Le dernier repli annuel remontait à 2019, conséquence de la guerre commerciale lancée contre Pékin par l'ancien président américain Donald Trump.

Le commerce mondial a été lourdement affecté ces trois dernières années par le contexte sanitaire et géopolitique, dans un contexte de confrontation économique croissante entre la Chine, les Etats-Unis et l'Europe. Dernier exemple des dégradations des relations sino-occidentales : les sanctions chinoises sur les spiritueux européens. Les autorités chinoises ont annoncé ce vendredi avoir lancé une enquête antidumping sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'Union européenne (UE). Une telle enquête pourrait avoir des conséquences sur les producteurs européens exportateurs. En 2022, la Chine a importé plus d'eau-de-vie de vin que tout autre spiritueux, indique un rapport du cabinet Daxue Consulting, et la plupart des importations venaient de France. Parmi ces eaux-de-vie de vin produites dans l'UE figurent notamment le cognac et l'armagnac, tous les deux produits sur le sol français.

Lire aussiCes trois représailles chinoises qui menacent l'UE après l'arrêt des exportations de machines à fabriquer les puces d'ASML vers la Chine

La Chine en difficultés

Cette dégradation des relations et des échanges entre l'occident et la Chine commence à se faire sentir dans le pays.

La déflation en Chine s'est poursuivie en décembre pour le troisième mois consécutif, à rebours des principales économies en proie à l'inflation, selon des chiffres officiels publiés ce vendredi et qui renforcent les inquiétudes vis-à-vis de la croissance chinoise. L'indice des prix à la consommation (CPI), principale jauge de l'inflation, s'est inscrit le mois dernier à -0,3% sur un an, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS). La Chine avait basculé en déflation en juillet pour la première fois depuis 2021. Après un bref rebond le mois suivant, les prix sont depuis constamment en repli depuis septembre. Des analystes sondés par l'agence Bloomberg anticipaient en décembre un repli des prix plus prononcé (-0,4%), après -0,5 en novembre.

Si sur le papier ce phénomène peut sembler une bonne chose pour le pouvoir d'achat, la déflation est une menace pour l'économie. Faute de demande, les entreprises sont contraintes de réduire leur production et consentent à de nouvelles ristournes pour écouler leurs stocks. Cette situation, qui pèse sur leur rentabilité, les pousse alors à geler les embauches ou à licencier. Pour rappel, la Chine vise « environ 5% » de croissance cette année, un objectif très faible par rapport aux croissances à deux chiffres affichées il y a encore quelques années. Il pourrait toutefois être difficile à atteindre, estiment certains économistes. En novembre, le Bureau chinois de statistiques (BNS) a notamment annoncé un tassement de sa croissance économique pour le troisième trimestre 2023 (+4,9% sur un an). Il s'agit d'un sérieux coup de frein sur l'activité de la deuxième puissance économique mondiale. En effet, cette dernière s'était établie à +6,3% au deuxième trimestre. A noter, cette baisse de l'activité n'est pas nouvelle : l'an dernier, le PIB du géant asiatique avait progressé de 3%, loin de l'objectif officiel de 5,5%, et l'un des rythmes les plus faibles enregistrés par le pays depuis quatre décennies.

En décembre, les plus hauts dirigeants du Parti communiste (PCC) ont avoué que le pays allait rencontrer des « difficultés » pour relancer l'activité économique du pays, a annoncé ce mardi un média d'Etat. « La Chine doit encore surmonter certaines difficultés et défis afin de continuer à relancer l'économie », ont jugé les principaux dirigeants du PCC, dont le chef de l'Etat Xi Jinping, lors de la Conférence sur le travail économique, selon l'agence de presse Chine nouvelle. Toutefois, « dans l'ensemble, les conditions favorables l'emportent sur les facteurs défavorables » en matière de développement économique, ont-ils déclaré. « La tendance fondamentale d'une reprise économique et de perspectives positives à long terme n'a pas changé. »

(Avec AFP)