Relations commerciales : sommet électrique entre Pékin et Bruxelles

Grosse tension à l'approche du 24e Sommet entre l'Union européenne et la Chine qui réunit ce jeudi à Pékin la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel et des responsables chinois. Il s'agit d'ailleurs du premier sommet entre les Vingt-Sept et Pékin depuis 2020, qui avait alors donné lieu à la signature d'un accord d'investissement. Une rencontre ô combien importante tant les relations entre les deux puissances économiques se sont dégradées depuis le dernier sommet, sous couvert de tensions commerciales latentes. D'ailleurs, l'exécutif européen n'a pas attendu la rencontre pour faire part de ses doléances. « Les dirigeants européens ne toléreront pas dans la durée un déséquilibre dans les échanges commerciaux », a prévenu mercredi Ursula Von der Leyen, dans un entretien à Bruxelles avec l'AFP. Un pavé lancé dans la marre et qui donne le ton de la rencontre.

Bras de fer autour de l'accès au marché chinois

Au centre des tensions, l'UE critique le manque d'accès des entreprises européennes au marché chinois à cause d'un « traitement préférentiel » accordé aux entreprises chinoises. Un handicap pour le Vieux continent en partie à l'origine du déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine qui a d'ailleurs doublé en deux ans pour atteindre le chiffre record de 390 milliards d'euros en 2022, a souligné la représentante européenne. Le « déséquilibre est visible », les exportations chinoises vers l'UE sont trois fois plus importantes que leurs importations a fait remarquer la responsable allemande.

La Commission européenne a d'ailleurs déjà pointé du doigt les mauvaises pratiques de Pékin. Alors en visite en Chine le 25 septembre, son vice-président Valdis Dombrovskis avait dénoncé des « discriminations » dont feraient l'objet les entreprises européennes en Chine. « Cela s'est traduit par une moindre transparence, un accès inégal aux marchés publics, des discriminations sur les normes et exigences en matière de sécurité, ainsi que des exigences en matière de localisation et de transfert de données », avait-il alors affirmé.

Le sommet pourrait être l'occasion pour les Vingt-sept de taper du poing sur la table. Trois mesures jugées protectionnistes devraient notamment être abordées par l'UE. Au centre des critiques, les subventions chinoises aux entreprises nationales sont vues comme une véritable pratique anticoncurrentielle par les Vingt-sept. Mais les clauses de contenu local obligeant les entreprises à utiliser des matériaux, composants ou sous-traitants chinois dans leur production pour accéder aux subventions chinoises, sont aussi pointées du doigt. « Cet outil augmente la valeur ajoutée nationale dans un produit et amène les entreprises chinoises à limiter leur utilisation de biens et de services européens », détaille Elvire Fabry, chercheuse Institut Jacques Delors. Enfin, moins visible mais tout aussi pénalisant selon l'experte, le contrôle des données des entreprises exerçant sur le territoire chinois, au nom de la sécurité nationale, freinerait les entreprises européennes à investir dans le pays. « Cette pratique expose des dirigeants européens à des risques judiciaires personnels (une pratique dissuasive pour les chefs d'entreprises, ndlr) », ajoute Elvire Fabry.

L'Europe contre-attaque

Face à ces accusations de pratiques protectionnistes, jugées plombantes pour les entreprises européennes, l'UE a déjà commencé à réagir. En septembre, la Commission avait notamment annoncé l'ouverture d'une enquête sur le soutien et les subventions des autorités chinoises aux constructeurs nationaux d'automobiles électriques. Une mesure justifiée par la volonté de défendre l'industrie européenne face à des véhicules vendus selon elle à des « prix artificiellement bas » sur les marchés mondiaux. En réponse, la Chine avait alors dénoncé l'enquête affirmant « Ce n'est rien d'autre que du protectionnisme pur et dur » et soulignant qu'elle nuirait à ses relations commerciales avec l'UE.

Mais la contre-offensive européenne ne s'est pas arrêtée là. Début octobre, l'UE a par ailleurs dévoilé une liste de domaines stratégiques qui devront être mieux défendus face à des Etats jugés rivaux comme la Chine - notamment l'intelligence artificielle.

« L'UE veut plus de réciprocité et affirme qu'elle pourrait être beaucoup plus dure dans sa mise en place de contre-mesures. Elle joue sur l'importance du marché européen pour la Chine, qui fait face à une croissance en berne et a fortement besoin d'exporter, pour obtenir des concessions de Pékin », analyse la chercheuse.

Lire aussi« En se rendant aux États-Unis, Xi Jinping cherche surtout à relancer les investissements américains en Chine » (Marc Julienne, Ifri)

Un sommet qui pourrait ne rien résoudre

Avec cette rencontre, l'UE cherche donc à convaincre Pékin d'arrêter les mesures qu'elle juge protectionniste. Cet objectif est d'ailleurs si importants pour le Vieux continent que la représentante a adopté un ton menaçant mercredi. « Nous avons des outils pour protéger notre marché », a-t-elle affirmé, tout en répétant sa préférence pour « des solutions négociées ». Mais Pékin ne s'est pas laissé impressionné par la menace. « Si l'UE impose de strictes restrictions à l'exportation de produits de haute technologie vers la Chine d'une part, et espère augmenter de manière significative ses exportations vers la Chine d'autre part, je crains que cela n'ait pas de sens », a répondu Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, quelques heures après la sortie de la responsable européenne.

Ces avant-propos amènent la chercheuse de l'institut Jacques Delors à penser que ce sommet « risque d'être à mi-chemin entre une joute rhétorique sur des critiques réciproques et une posture plus coopérative mais qui restera rhétorique sans engagement de Pékin. »

En effet, quand bien même l'Europe profite de la période de vulnérabilité de l'ex-Empire du milieu, ce dernier a un argument de poids pour défendre ses intérêts : son quasi monopole sur les matériaux essentiels à la transition écologique. La Chine fait planer la menace de couper l'approvisionnement de gallium, germanium, graphite et autres minerais servant à la confection de batteries ou encore de panneaux solaires... Dont elle contrôle 90% du raffinage mondial. Une rupture d'approvisionnement qui amènerait l'Europe en très mauvaise posture. Le bras de fer entre les deux puissances ne devrait donc pas se résoudre demain.

Lire aussiMétaux stratégiques : l'Europe tremble, la Chine menace de freiner ses exportations