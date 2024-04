Les Etats-Unis et la Chine veulent renouer le dialogue pour mettre fin aux « déséquilibres macroéconomiques »

Les armées occidentales montrent les muscles en mer de Chine

Pendant que les officiels américains et chinois se tendent la main, leurs armées montrent les muscles. Les Philippines, les États-Unis, le Japon et l'Australie ont annoncé qu'ils organiseraient dimanche des exercices navals et aériens conjoints en mer de Chine méridionale face à l'influence croissante de la Chine dans la région. Les exercices se tiendront en mer de Chine méridionale, une zone maritime sur laquelle Pékin revendique une souveraineté presque entière, quelques jours avant un sommet qui doit réunir à Washington le président américain Joe Biden et les dirigeants des Philippines et du Japon. « Nos forces de défense et armées combinées vont organiser une activité de coopération maritime dans la zone économique exclusive philippine le 7 avril 2024 », ont déclaré les quatre pays dans un communiqué conjoint publié ce samedi.

Ils ont souligné que cela démontrera « l'engagement collectif (des alliés) à renforcer la coopération régionale et internationale en faveur d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte ». Les exercices, baptisés « Activité de coopération maritime », comprendront des unités de la marine et de l'armée de l'air des quatre pays, selon le communiqué conjoint. Les quatre ministres de la Défense ont souligné que ces exercices « renforceraient l'interopérabilité de nos (...) doctrines, tactiques, techniques et procédures ».