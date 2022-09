Les Etats-Unis prêts à interdire les exportations de certains semi-conducteurs en Chine

L'administration Biden pourrait durcir sa politique commerciale vis-à-vis de la Chine en envisageant d'y réduire les livraisons de certains semi-conducteurs. Selon l'agence Reuters, des lettres ont été envoyées en ce sens à KLA Corporation, Lam Research et Applied Materials leur notifiant qu'il leur était interdit d'exporter les équipements nécessaires à la production de semi-conducteurs avancés vers des usines chinoises, à moins d'obtenir un permis auprès du département du Commerce. D'autres courriers, adressés par le département du Commerce à Nvidia et Advanced Micro Devices demandaient à ces entreprises de cesser les livraisons de puces utilisées dans le développement d'intelligence artificielle vers la Chine. Selon Reuters, la nouvelle réglementation contiendrait d'autres décisions relatives à la Chine.

Les restrictions pourraient toutefois encore être soumises à des changements et la nouvelle réglementation pourrait être présentée plus tard que prévu. Les lettres dites « d'information » permettent au département du commerce de contourner les longs processus de rédaction de règles pour mettre en place des contrôles rapidement mais elles ne s'appliquent qu'aux entreprises qui les reçoivent.

Une question de « sécurité nationale »

Vendredi 9 septembre, lors d'une inauguration du chantier d'une usine de semi-conducteurs dans l'Ohio, les propos de Joe Biden auguraient déjà de telles mesures.

Venu vanter une récente législation adoptée à son initiative (voir ci-dessous), qui débloque 52 milliards de dollars de subventions pour relancer la production de semi-conducteurs, Joe Biden a rappelé que cette mesure s'inscrivait dans la grande rivalité entre Chine et Etats-Unis.

« Tout ceci est dans l'intérêt de notre économie, c'est aussi dans l'intérêt de notre sécurité nationale », a dit le président américain, sur un site où l'entreprise Intel entend investir 20 milliards de dollars. « Rien d'étonnant à ce que le Parti communiste chinois ait énergiquement tenté de mobiliser le monde américain des affaires contre cette loi ».

Il a assuré que les Etats-Unis auraient besoin de composants électroniques perfectionnés « pour les systèmes d'armement du futur qui seront de plus en plus dépendants des puces électroniques », regrettant, au passage, « qu'aucun de ces semi-conducteurs de pointe ne soit produit aux Etats-Unis ».

La visite du président américain avait aussi un arrière-fond électoral alors qu'approchent les législatives de mi-mandat en novembre. L'Ohio, Etat de la « Rust Belt » ou « Ceinture de rouille », est l'une de ces terres historiquement acquises aux démocrates, mais tombées dans l'escarcelle des républicains sur fond de désindustrialisation.

ZOOM

UN PLAN DE PLUS DE PLUS DE 52 MILLIARDS DE DOLLARS POUR SOUTENIR LE SECTEUR

Le Chips and Science Act, signé le 9 août dernier, prévoit le déblocage de 52,7 milliards de dollars (51,5 milliards d'euros) de subventions pour la production et la recherche & développement dans le secteur des semi-conducteurs. La proposition de loi prévoit 39 milliards de dollars d'aides pour encourager les entreprises à produire localement et 13 milliards pour les laboratoires de recherche. L'administration Biden estime que l'adoption du texte va favoriser les investissements. Elle cite l'exemple de la société Micron, qui a annoncé investir 40 milliards de dollars dans la fabrication de puces mémoire, qui feront passer la part de marché des États-Unis de 2% à 10% dans ce domaine particulier des semi-conducteurs. Le crédit d'impôt à l'investissement tiendra une large place dans le dispositif puisque la nouvelle loi prévoit qu'il atteindra 25% pour les usines de puces, pour un somme totale estimée à 24 milliards de dollars. L'ambassade de Chine à Washington a dit sa ferme opposition à ce plan, estimant qu'il rappelait la « mentalité de la Guerre froide ».

(Avec Reuters et AFP)