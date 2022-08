Semi-conducteurs : le plan de soutien de 52 milliards de dollars n'attend plus que la signature de Biden

Dans la guerre commerciale avec la Chine, l'objectif de souveraineté recherché par les États-Unis, première puissance économique mondiale, passe non seulement par la sécurisation des approvisionnements en composants de son industrie et donc la relocalisation de capacités industrielles sur le sol américain, mais aussi par un coup d'accélérateur à tous les programmes de recherche scientifique en amont pour préserver son avance technologique.

Les composants électroniques qu'on appelle aussi semi-conducteurs sont au coeur de toute l'électronique moderne, et équipent une majorité de produits manufacturés notamment les plus sophistiqués. Et pendant la pandémie, notamment quand les appareils industriels se sont remis en route, la demande de ces composants a explosé, causant des pénuries mondiales encore exacerbées par la fermeture d'usines chinoises face aux résurgences du Covid.

En outre, selon le gouvernement de Joe Biden, ces problèmes d'approvisionnement en composants, présents aussi bien dans les smartphones que les hélicoptères, ont alimenté l'inflation galopante dans le pays.

Elles ont notamment ralenti la production de voitures neuves l'an dernier, suscitant une flambée des prix dans l'automobile.

La dépendance des Etats-Unis envers des usines principalement situées en Asie pose aussi une menace pour la sécurité nationale, de nombreux équipements militaires fonctionnant à l'aide de ces puces, relève le gouvernement.

52 milliards de subventions aux industriels américains

C'est donc tout l'objet du Chips and Science Act, ce vaste plan de soutien à l'industrie américaine des semi-conducteurs élaboré par l'administration Biden, que de rendre le pays moins dépendant et plus compétitif par rapport à la Chine.

Après avoir obtenu le feu vert du Sénat et de la Chambre des Représentants dans la dernière semaine de juillet, le Chips and Science Act, prévoit le déblocage de 52,7 milliards de dollars (51,5 milliards d'euros) de subventions pour la production et la recherche & développement dans le secteur.

La proposition de loi prévoit finalement 39 milliards de dollars d'aides pour encourager les entreprises à produire localement, et 13 milliards pour les laboratoires de recherche.

Une promulgation du Chips and Science Act en grande pompe

Après le vote du Congrès, ce plan n'attend désormais plus que la signature du président américain Joe Biden pour entrer en vigueur.

Ce sera chose faite ce mardi après-midi. Et c'est entouré de tout le gotha de l'industrie américaine des semi-conducteurs que le président des États-Unis Joe Biden apposera sa signature promulguant le Chips and Science Act. La Maison Blanche a indiqué que seront présents lors de cette cérémonie de signature les directeurs généraux de Micron, Intel, Lockheed Martin, HP et Advanced Micro Devices, ainsi que des dirigeants de l'industrie automobile, des syndicats, différents gouverneurs et représentants.

Accélérer l'investissement

L'administration Biden estime que l'adoption du texte va favoriser les investissements. Elle cite l'exemple de la société Micron, qui a annoncé investir 40 milliards de dollars dans la fabrication de puces mémoire, qui feront passer la part de marché des États-Unis de 2% à 10% dans ce domaine particulier des semi-conducteurs.

Le crédit d'impôt à l'investissement tiendra une large place dans le dispositif puisque la nouvelle loi prévoit qu'il atteindra 25% pour les usines de puces, pour un somme totale estimée à 24 milliards de dollars.

Plusieurs industriels ont déjà fait savoir qu'ils allaient utiliser ces fonds pour construire des usines dans l'Ohio ou l'Indiana.

Et encore 200 milliards de dollars à venir pour les scientifiques

Et ce n'est pas tout. C'est même seulement la première salve, car afin de rivaliser avec la Chine, encore 200 milliards de dollars seront injectés sur dix ans pour stimuler la recherche scientifique américaine. Le Congrès devra encore adopter une loi de crédit pour financer ces investissements.

L'ambassade de Chine à Washington a dit sa ferme opposition à ce plan, estimant qu'il rappelait la "mentalité de la Guerre froide".

(avec Reuters et AFP)