Les États-Unis vendent à Ryad et aux Émirats pour plus de 5 milliards de dollars d'armements anti-missiles

Deux semaines après la visite du président américain Joe Biden au Moyen-Orient et sa visite controversée en Arabie saoudite, où il a tenté de réaffirmer l'influence des Etats-Unis, Washington a annoncé mardi avoir approuvé la vente à l'Arabie saoudite et aux Émirats de systèmes de défense anti-missiles Patriot et THAAD pour plus de 5 milliards de dollars.

Le département d'État américain a déclaré dans un communiqué avoir notifié au Congrès son intention de vendre à Ryad 300 missiles Patriot et leur équipement pour 3,05 milliards de dollars. Cette vente permettra au royaume saoudien de « reconstituer ses stocks amoindris de missiles Patriot », utilisés pour défendre le territoire contre les attaques de drones menées depuis le Yémen voisin par les rebelles Houthis, a précisé le ministère américain des Affaires étrangères.

Confronté à l'une des pires crises humanitaires au monde, le Yémen est dévasté par un conflit qui oppose les forces du gouvernement, appuyées par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite depuis 2015, aux rebelles Houthis soutenus par l'Iran, le rival de Ryad dans la région.

Washington a par ailleurs approuvé la vente aux Émirats arabes unis, partenaires de l'Arabie saoudite dans le conflit au Yémen, de deux systèmes antimissiles THAAD (Theater High Altitude Area Defense), avec 96 missiles, pour un montant total de 2,25 milliards de dollars. Les missiles Patriot sont fabriqués par le groupe américain Raytheon, tandis que les systèmes THAAD sont produits par Lockheed Martin.

Prolongement d'une trêve de deux mois au Yémen

Ces annonces de ventes d'armement sont révélées au moment où l'ONU annonce le prolongement in extremis pour « deux mois supplémentaires » de la trêve en vigueur au Yémen, avec l'espoir d' « intensifier » les négociations pour parvenir à une paix plus « durable » dans ce pays ravagé par près de huit ans de guerre. Dans un communiqué, l'émissaire spécial de l'ONU, Hans Grundberg, a indiqué que l'accord conclu entre les belligérants sous l'égide des Nations unies comprenait « un engagement à intensifier les négociations afin de parvenir dès que possible à une trêve prolongée ».

Mais les deux camps ont exprimé des doléances à propos de la mise en œuvre de l'accord existant, sur fond de défiance mutuelle de longue date. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale a accusé le mouvement Houthi, soutenu par l'Iran, de faire preuve d'une intransigeance dans les pourparlers concernant la réouverture de routes. Les Houthis reprochent à la coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen depuis 2015 de ne pas avoir respecté des accords sur des livraisons de carburant et des vols depuis Sanaa, la capitale, qu'ils contrôlent.

(Avec AFP et Reuters)