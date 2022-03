Les Etats-Unis veulent taxer plus les milliardaires : Elon Musk et Jeff Bezos pourraient payer 50 milliards d'impôts en plus

Sueurs froides pour les milliardaires américains, bien que le sujet fait parler depuis de nombreux mois aux États-Unis. Le gouvernement va en effet proposer de les imposer davantage a affirmé ce week-end le Washington Post.

L'administration de Joe Biden devrait présenter son projet de budget 2023 ce lundi 28 mars. Devrait y être inclus une proposition intitulée « Impôt minimum sur le revenu des milliardaires ». Elle viserait les quelque 700 Américains les plus riches en établissant un taux d'imposition minimum de 20% sur les revenus supérieurs à 100 millions de dollars annuels. « L'impôt minimum sur le revenu des milliardaires va s'assurer que les Américains les plus riches payent au moins 20% d'impôts sur la totalité de leurs revenus », indique le texte de la Maison Blanche obtenu par le journal.

« Avec cet impôt minimum, les Américains les plus riches ne seront plus sujets à un taux d'imposition plus faible que les professeurs ou les pompiers », ajoute la Maison Blanche.

Une étude précédente de l'administration américaine avait affirmé cet automne que 400 foyers de milliardaires n'ont payé en moyenne que 8,2% d'impôts sur leurs revenus entre 2010 et 2018, un taux souvent bien en-dessous de celui de nombreux foyers américains.

Cette nouvelle mesure qui doit, pour être appliquée, obtenir l'aval du Congrès, pourrait lever jusqu'à 360 milliards de dollars de nouvelles recettes sur dix ans. Elle servirait à faire entrer de nouvelles rentrées fiscales pour financer notamment le plan de la relance post-Covid voulu par Joe Biden (jusqu'à 3.500 milliards de dollars).

50 milliards de dollars de plus pour Elon Musk, 35 pour Jeff Bezos

Ce projet de la Maison Blanche, alors que la taxation des plus riches était un des chevaux de bataille des démocrates pendant la campagne présidentielle de 2020, pourrait changer radicalement l'ardoise fiscale des milliardaires américains.

Ainsi, Elon Musk, le dirigeant de Tesla, devrait s'acquitter de 50 milliards de dollars de taxes supplémentaires et le fondateur d'Amazon Jeff Bezos de quelque 35 milliards de plus, selon les calculs d'un économiste français de l'Université de Berkeley en Californie, Gabriel Zucman, cité par le journal.

Ces deux milliardaires auraient d'ailleurs échappé à l'impôt fédéral américain par le passé, selon les révélations de juin 2021 de l'organisation indépendante ProPublica. D'après cette organisation basée à New York, qui affirme sur son site internet vouloir « dénoncer les abus de pouvoir et la trahison de la confiance du public », Jeff Bezos n'a payé aucun impôt fédéral en 2007 et 2011, et Elon Musk y a échappé en 2018. Sans frauder mais en pratiquant l'optimisation fiscale, qui permet de réduire l'impôt de manière parfaitement légale, précise ProPublica.

Ils n'auraient d'ailleurs pas été les seuls : selon le compte-rendu de l'organisation, les hommes d'affaires Michael Bloomberg et Carl Icahn ainsi que le philanthrope George Soros sont aussi parvenus à ne payer aucun impôt fédéral certaines années.

D'après l'édition 2021 du classement Forbes, qui réalise chaque année le palmarès des milliardaires, Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 198,90 milliards de dollars. Suit ensuite le français Bernard Arnault, à la tête de LVMH, qui dispose, avec sa famille, de 194,10 milliards de dollars. Sur la troisième marche du podium se trouve Elon Musk et ses 155,50 milliards de dollars.

Les 20 personnes les plus riches de la planète cumulent une fortune globale de 1.928,1 milliards de dollars, soit une hausse de 62% en un an selon Forbes. Un rapport de l'ONG Oxfam, publié en janvier dernier, a montré que les dix plus grosses fortunes de la planète avaient vu la valeur de leurs patrimoines doubler à 1.500 milliards de dollars durant les deux années de pandémie de Covid-19, grâce à la hausse des cours boursiers des entreprises dont ils sont actionnaires.

Un pactole à 2,520 milliards de dollars si les riches étaient taxés

L'accroissement vertigineux des fortunes des personnalités les plus riches, dans un contexte de crise sanitaire et économique, a d'ailleurs fait l'objet de « convoitises » dans un esprit de solidarité. En janvier dernier, plusieurs organisations internationales - Fight Inequality Alliance, Oxfam, l'Institute for Policy Studies et le Patriotic Millionaires - ont proposé la mise en place d'une taxe annuelle de 2% pour les personnes possédant plus de 5 millions de dollars, de 3% pour les patrimoines au-delà de 50 millions de dollars et de 5% après un milliard de dollars, qui permettrait de rapporter chaque année 2,520 milliards de dollars.

Avec cette somme, explique le collectif, 2,3 milliards de personnes se verraient sortir de la pauvreté et l'ensemble des personnes sur la planète pourraient se voir vaccinées contre le Covid-19, alors que de nombreux pays affichent aujourd'hui des niveaux de vaccination désespérément bas, surtout en Afrique. Ce pactole offrirait en outre une couverture santé universelle et une protection sociale aux 3,6 milliards d'individus vivant dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, affirme le collectif.

De nombreux riches sont d'ailleurs partisans d'une augmentation de leur fiscalité. Plus de 100 d'entre eux ont écrit une lettre ouverte, en janvier également, où ils affirmaient que le système fiscal actuel n'était « pas équitable ». « Chaque pays dans le monde doit exiger que les riches payent leur juste part », est-il mentionné. « Taxez nous, les riches, et taxez nous maintenant ».

(Avec AFP)