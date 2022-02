Les filiales européennes de la banque russe Sberbank sont en faillite, selon la BCE, en raison des sanctions occidentales contre la Russie

L'impact des sanctions occidentales sur le système financier russe ne se font pas attendre. Selon la Banque centrale européenne (BCE) Sberbank Europe, la filiale européenne de la banque russe Sberbank, l'une des plus grandes du pays avec VTB Bank, est en faillite ou susceptible de l'être, à cause des retraits "significatifs" des dépôts en raison du conflit en Ukraine et des sanctions décidées par les pays occidentaux.

Pour rappel, les deux plus grandes banques russes, Sberbank et VTB Bank, sont ciblées notamment depuis jeudi par de lourdes sanctions américaines, visant à limiter largement leurs transactions internationales. Les sanctions visant le système bancaire russe ont depuis été renforcées avec notamment, samedi, l'annonce de l'exclusion du système Swift de certains instituts.

Sortie de dépôts significatifs

Domiciliée en Autriche, Sberbank Europe, dont le total des actifs s'élevait à 13,64 milliards d'euros à la fin de l'année dernière, ainsi que ses filiales croate et slovène, ont en effet enregistré des sorties de dépôts significatifs en raison de l'impact des tensions géopolitiques sur leur réputation et risquent de ne pas pouvoir rembourser leurs dettes ou autres engagements, indique l'organisme de supervision bancaire de la BCE dans un communiqué, estimant que "dans un avenir proche, la banque risque de ne pas être en mesure de payer ses dettes ou autres engagements à leur échéance".

Les retraits ont entraîné à une détérioration de sa position de liquidité", a ajouté la BCE. "Il n'y a aucun moyen disponible" qui confère une "chance réaliste" de rétablir cette position au niveau du groupe et dans chacune de ses filiales au sein de l'union bancaire."

Le Conseil de résolution unique de l'Europe a imposé un moratoire sur les paiements aux trois banques et va maintenant évaluer s'il est dans l'intérêt public de sauver les prêteurs. Le régulateur autrichien FMA a imposé un "moratoire" sur la filiale européenne, signifiant qu'elle ne peut procéder à "aucun retrait, virement ou autre transaction" au moins jusqu'au 2 mars. En vertu de la régulation européenne, les dépôts de particuliers sont garantis jusqu'à 100.000 euros. Sberbank Europe possède également des filiales en dehors de l'union bancaire européenne, notamment en Hongrie, en République tchèque, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. Comme ces filiales ne relèvent pas de la compétence de la BCE, la banque a pris contact avec les autorités de surveillance locales. Sberbank Europe AG est détenue à 100% par la maison-mère russe de la banque, elle-même détenue majoritairement par l'Etat russe.

Le rouble plonge

Les sanctions occidentales font également chuter le rouble. La monnaie russe a plongé de près de 30% par rapport au dollar lundi. Le rouble était indiqué en baisse de 27% à 114,33 roubles par dollar dans les échanges internationaux, selon Bloomberg News.

Dimanche soir, les ministres européens des Affaires étrangères se sont entendus dimanche, en accord avec les puissances du G7, pour bloquer les transactions de la Banque centrale russe, a annoncé le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell.

Les pays du G7 - Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Grande-Bretagne et Etats-Unis - ont prévenu qu'ils prendraient "d'autres mesures" s'ajoutant aux sanctions déjà annoncées si la Russie ne cessait pas ses opérations militaires.

(Avec AFP et Reuters)