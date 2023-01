Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont encore diminué en décembre

L'indice FAO des prix des denrées alimentaires continue à se replier. Il s'établit en moyenne à 132,4 points en décembre, « soit 1% de moins que sa valeur un an plus tôt, cependant, pour 2022 dans son ensemble, l'indice s'affichait en moyenne à 143,7 points, soit 14,3% de plus que la valeur moyenne de 2021 », indique l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui a publié ces chiffres ce vendredi. Par rapport au mois de novembre, cet indice s'est replié d'1,9% et il s'agit de sa neuvième baisse consécutive.

L'indice des prix des huiles végétales, en repli de 6,7%, tire cette baisse mensuelle. Il tombe à son plus bas niveau depuis février 2021, les prix des huiles de palme, de soja, de colza et de tournesol ayant tous diminué en décembre. L'indice des prix des céréales baisse, quant à lui, de 1,9% par rapport au mois de novembre, du fait de plus grandes disponibilités en blé après les récoltes dans l'hémisphère sud et d'une chute des prix mondiaux du maïs.

« Se concentrer sur l'atténuation de l'insécurité alimentaire mondiale »

« C'est une bonne chose que les prix des denrées alimentaires se calment après deux années très volatiles », a salué Máximo Torero, économiste en chef de la FAO, ajoutant qu'il était primordial de « rester vigilant et de se concentrer sur l'atténuation de l'insécurité alimentaire mondiale ». Lors de son message de Noël, le pape François avait exhorté à ne pas utiliser la nourriture « comme une arme », en référence notamment aux conflits qui touchent la corne de l'Afrique.

C'est d'autant plus une nouvelle rassurante que les prix des produits alimentaires connaissent actuellement en France une inflation à deux chiffres, avec un bond de 12,1% sur un an en décembre. En Espagne, le gouvernement a adopté des mesures pour aider les ménages les plus modestes à faire face à la hausse continue des prix des produits alimentaires, la principale étant la suppression de la TVA sur des denrées de première nécessité et sa diminution de moitié pour l'huile et les pâtes (de 10% à 5%).

(AFP)