Les universités américaines trustent le top 100 du classement de Shanghai, Paris-Saclay gagne une place

Avec huit universités dans le top 10 du classement mondial des universités de Shanghai en 2021, les Etats-Unis détiennent encore une influence majeure dans le monde universitaire. Harvard, championne pour la 19ème année consécutive, Stanford, le MIT, Berkeley, Princeton, Columbia ou encore la prestigieuse California Institute of Technology sont, une nouvelle fois, les fleurons de l'enseignement supérieur, selon ce classement qui prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields - considéré comme le Nobel des mathématiques - parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou encore le nombre de publications dans les revues Science et Nature. La première université française gagne une place par rapport à l'an passé : Paris-Saclay est 13ème.

Onze ans après sa création - à l'époque divers établissements universitaires se fédèrent - pour en faire un "MIT à la française", l'établissement public d'aménagement (EPA) compte aussi sur son accessibilité, via le premier tronçon de la ligne 18 du Grand Paris Express entre Massy et le CEA à Saint-Aubin en 2026, pour gagner en notoriété. Il aura fallu attendre l'année 2020 pour que l'université - officiellement créée en 2019 - atteigne son objectif et soit citée dans le classement du cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy, pour arriver directement à la 14e place.

"Ce classement n'est pas une fin en soi mais il permet de porter un nouveau regard sur l'enseignement supérieur français, et c'est ainsi un levier pour attirer de nouveaux talents, mettre en valeur nos équipes académiques", a expliqué dimanche Sylvie Retailleau, présidente de Paris-Saclay, dans un communiqué.

Dans ce classement qui évalue plus de 2.000 universités dans le monde, quatre autres établissements français se maintiennent dans le top 100 : l'université PSL (Paris Science et Lettres), qui regroupe plusieurs établissements du supérieur dont l'Ecole normale supérieure (ENS), au 38e rang, la Sorbonne - qui progresse de quatre places - (35e) et l'Université de Paris (73e). Un résultat qu'Emmanuel Macron n'a pas manqué de saluer sur Twitter dimanche 15 août. L'INSA Toulouse et Montpellier font également leur entrée dans ce classement.

30 universités françaises sont reconnues parmi les meilleures du monde au classement de Shanghai, dont Paris-Saclay qui passe à la 13ème place. Avec 25 milliards d'euros investis sur 10 ans, nous continuerons à faire de la France l'une des grandes Nations scientifiques ! 🇫🇷 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 15, 2021



"La France s'illustre à nouveau au classement de Shanghai, marqueur de son excellence scientifique et de la réussite de notre politique de recherche !", s'est également réjouie la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal sur Twitter.

Les universités chinoises gagnent des places

Autre enseignement du cru 2021, le grignotage progressif de places des universités chinoises, qui, pour la majeure partie montent lentement mais sûrement dans le classement.

Ainsi, la première université chinoise, la Tsinghua University gagne une place (28ème), l'université de Pékin en gagne quatre (45ème), la Zhejiang University grignote six places (52ème), Shanghai Jiao Tong University quatre place (59ème), l'université de sciences et technologie de Chine qui gagne pas moins de dix places d'une année sur l'autre (63ème) ou encore la Fudan University basée à Shanghaï propulsée de 23 places (77ème).

A noter que dans le domaine de l'enseignement de l'économie, ce sont les universités américaines de l'Université de Chicago, Harvard, et le MIT qui dominent encore l'édition 2021. La première université française sur cette matière est Toulouse 1, à la 22ème place.

(avec AFP)