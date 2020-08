Classement de Shanghai : quelles retombées économiques pour Saclay ?

Elle a frôlé l'entrée directe dans le top 10. L'université Paris-Saclay (CentraleSupélec, AgroParisTech, Ecole normale supérieure Paris Saclay et Institut d'optique graduate school) vient d'entrer au classement de Shanghai à la 14e place. Depuis 2003, cette sélection réalisée par le cabinet Shanghai Ranking Consultancy évalue les établissements d'enseignement supérieur du monde entier selon six critères, dont, rappelle l'AFP, le nombre de Nobel et médailles Fields parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou encore le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

Si l'université Paris-Saclay compte 6.000 doctorants, 9.000 enseignants-chercheurs, près de 275 laboratoires et concentre près de 13% de la recherche française, le territoire de Paris-Saclay, qui compte aussi l'institut Polytechnique de Paris, représente 40% des emplois de la recherche publique et privée en Île-de-France. Ce dernier est administré par l'établissement public d'aménagement (EPA) Paris-Saclay née dans la foulée de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Présidé par la...