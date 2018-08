Maduro s'engage à augmenter la production de pétrole vénézuélien

Nicolas Maduro continue de manœuvrer pour redresser l'économie du Venezuela. Le président sud-américain a signé le 28 août sept accords - sur 14 déjà négociés -, avec des sociétés pétrolières internationales. Objectif de l'opération : faire croître la production de brut d'un million de barils par jour. Ces négociations portent sur 14 accords qui concernent 14 champs pétrolifères du pays. Cette annonce intervient alors que le pays connaît une grave crise économique qui se traduit par l'exode d'une partie de la population.

Lors de la cérémonie de signature des accords, retransmise à la radio et la télévision, Nicolas Maduro s'est engagé à augmenter la production "de plus de 600.000 barils". Selon le dirigeant, il s'agit à l'avenir pour la compagnie pétrolière d'État Petroleos de Venezuela (PDVSA) de "récupérer la production d'un million de barils avec des investissements publics, privés, nationaux et internationaux". Parmi les entreprises qui ont signé les accords figurent la panaméenne Helios Petroleum Services et le groupe chinois Shandong Kerui.

La production en déclin

Le président a assuré aux "investisseurs pétroliers internationaux" que le gouvernement tenait "les portes ouvertes".

"Nous donnerons aux entreprises participantes toute la sécurité juridique, toutes les facilités d'investissement qui seront reconnues par PDVSA", a déclaré le ministre du pétrole, Manuel Quevedo, lors de la cérémonie.

Le Venezuela possède les plus importantes réserves de pétrole au monde et le secteur pétrolier lui fournit 96% de ses revenus. Toutefois, sa production a fortement chuté : en juin, elle était passée à 1,5 million de barils par jour, a rapporté l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), loin des 3,2 millions en 2008.

Il s'agit de la production la plus faible des trois dernières décennies, sans compter la baisse enregistrée lors d'une grève du secteur entre décembre 2002 et février 2003. Des sources citées par l'organisation indiquent que le déclin en juin était de 47.500 barils par jour, soit une production globale de 1,34 million de barils par jour.

(Avec AFP)