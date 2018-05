Le Venezuela prend le contrôle de la 1ère banque privée Banesco

Le gouvernement vénézuélien a annoncé, jeudi 3 mai, avoir décidé de prendre le contrôle, officiellement de façon temporaire, pour 90 jours, de Banesco, la principale banque privée du pays, invoquant "des manquements graves et notoires à ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux". Le président de Banesco, Oscar Doval, a été arrêté tout comme dix autres cadres de la banque, le gouvernement de Nicolas Maduro les accusant de complicité de spéculation contre le bolivar, la monnaie nationale.

L'objectif affiché est d'assainir l'établissement, mais cette décision pourrait être une première étape avant la nationalisation de la banque, à capitaux 100% vénézuéliens : un rachat pour en faire une banque publique avait été évoqué en début d'année, par le vice-président du parti socialiste vénézuélien, Diosdado Cabello.

Les dirigeants de la banque, arrêtés, sont soupçonnés d'avoir facilité ou couvert "des attaques" contre le bolivar à travers la sortie de papier-monnaie vers l'étranger et la spéculation sur le prix du dollar au marché noir.

"L'objectif final (de ces actions) était de détruire la monnaie vénézuélienne", a déclaré le procureur en charge de l'enquête.

Ces arrestations font partie de l'opération lancée mi-avril par les autorités contre des "mafias" qui altéreraient le marché des changes : plus de 13 personnes auraient été arrêtées, 1.380 comptes gelés, dont 1.000 chez Banesco. Le Venezuela souffre d'une hyperinflation de plus de 13.800%, selon les chiffres du FMI, ce qui nourrit un vaste mécontentement social dans un pays qui connaît sa cinquième année de récession.