Malgré la fin des restrictions sanitaires, l'économie chinoise à la peine

La fin des restrictions COVID annoncée par le 7 décembre devait permettre à la Chine de redémarrer son activité économique. Mais, pour le troisième mois consécutif, l'économie chinoise s'est contractée de nouveau selon les derniers chiffres officiels publiés ce samedi. Ce mois-ci, l'indice des directeurs d'achat (PMI), reflet de la santé du monde industriel, s'est établi à 47 points contre 48 un mois plus tôt, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

Cette performance est en dessous des attentes d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg (47,8). Pour rappel, un nombre inférieur à 50 témoigne d'un repli de l'activité. Cet indice n'a plus été positif depuis septembre en Chine.

Le nombre des cas explose et gèle la production

Depuis la fin de la politique zéro Covid, le pays a rapporté plus de 7 000 nouveaux cas positifs et un décès supplémentaire. Des chiffres qui semblent largement minorés au vu de la population chinoise qui s'élève à 1,4 milliards d'habitants et de la réalité de la situation sur le terrain. L'OMS a d'ailleurs demandé à la Chine de fournir des informations détaillées sur l'épidémie en particulier sur des données relatives au séquençage, aux hospitalisations, aux décès et aux vaccins. Ce compte-rendu devra être présenté lors de la prochaine réunion d'un groupe consultatif technique prévue le 3 janvier.

« L'épidémie a eu un impact important sur la production et la demande des entreprises, la présence du personnel, la logistique ainsi que la distribution » et donc l'activité, a souligné dans un communiqué Zhao Qinghe, statisticien du BNS. Le PMI qui ne concerne pas le secteur industriel s'est lui aussi davantage contracté ce mois-ci, passant de 41,6 points, contre 46,7 en novembre.

Des prévisions économiques revues à la baisse

Selon la banque mondiale, la deuxième économie mondiale devrait voir son PIB progresser cette année de 2,7% seulement, puis de 4,3% en 2023. Il s'agit d'un net repli par rapport aux précédentes prévisions de l'institution, qui tablaient en juin sur une hausse de 4,3% du produit intérieur brut (PIB) de la Chine en 2022, puis de 8,1% en 2023.

Le gouvernement chinois a pour autant souhaité rassurer les économistes. Le statisticien Zhao Qinghe dit envisager « un redressement » de l'économie au vu de « l'amélioration progressive de la situation sanitaire » en Chine.

La vague de Covid chinoise baisse le prix du pétrole

En plus des problèmes de production, le nombre de cas en Chine a également freiné la demande en pétrole, entraînant par la même occasion une baisse de son prix estimé de 1,53% pour le baril de Brent de la mer du Nord et de 1,72% pour le baril de West Texas Intermediate (WTI).

« Les inquiétudes sur le coup porté à la mobilité internationale alors que plusieurs pays demandent désormais des tests négatifs aux voyageurs venus de Chine et, de manière plus globale, la faiblesse économique, contrebalancent les inquiétudes sur l'offre » créées par la Russie, explique l'économiste Derren Nathan, analyste chez Hargreaves Lansdown. De quoi satisfaire les automobilistes français, alors que la remise sur le prix à la pompe devrait s'arrêter en 2023.

Les européens durcissent les contrôles aux frontières

Après l'Italie et l'Espagne, c'est la France qui a annoncé hier la nécessité de présenter un test PCR négatif à l'entrée dans le territoire. Tous les voyageurs devront afficher un test négatif de moins de 48h même lors d'un vol avec escale. Le port du masque sera également obligatoire à bord des vols au départ de Chine vers la France.

Dans la foulée, la Grande-Bretagne est l'autre Etat qui a rejoint ce nouveau mouvement de précaution face à la recrudescence du Covid. Selon la BBC et la chaîne Sky News, Londres devrait demander aux voyageurs en provenance de Chine de fournir un test négatif avant leur départ. Les autres pays sont pour l'heure les Etats-Unis, l'Inde, ou encore Israël.