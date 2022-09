La Maison Blanche estime que la première puissance mondiale « reste résiliente face aux défis mondiaux » et se porte mieux « que d'autres pays ». Et ce, alors que les organismes internationaux comme l'OMC et l'OCDE craignent une récession mondiale dans les mois à venir. Les États-Unis ont par ailleurs annoncé une nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine, assurant leur soutien « à long terme » dans la défense du pays contre l'offensive menée par la Russie.