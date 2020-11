Méditerranée orientale : la Turquie joue à nouveau la carte de la provocation

La Turquie a une nouvelle fois prolongé dimanche la mission d'un navire d'exploration gazière dans une zone qu'elle se dispute avec la Grèce en Méditerranée orientale, malgré les protestations d'Athènes qui dénonce cette "activité illégale". La marine turque a averti dans un message sur le système maritime d'alerte NAVTEX que le navire de recherche sismique Oruç Reis poursuivrait sa mission jusqu'au 14 novembre. Cette annonce intervient alors que la Turquie et la Grèce, toutes deux endeuillées par un séisme, ont affiché leur solidarité ces derniers jours. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait appelé vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan pour lui exprimer "ses condoléances" pour les victimes du séisme qui a frappé surtout la ville turque d'Izmir et fait plus de 50 morts.

Dans la foulée de la décision de la Turquie de poursuivre ses missions d'explorations gazières en Méditerranée orientale, la Grèce a de nouveau "condamné le comportement illégal de la Turquie" et l'a appelée à "retirer immédiatement" le bateau de cette zone revendiquée par Athènes, a indiqué un tweet du ministère grec des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie grecque Nikos Dendias "va procéder à une démarche auprès de la Turquie" et prévenir "les alliés et partenaires" de la Grèce, a souligné un communiqué ministériel.

"Cette action (turque) fait monter la tension dans une région vulnérable où l'attention actuellement s'est focalisée sur l'aide et l'expression de soutien et de solidarité", a déploré le ministère grec des Affaires étrangères.

Escalade des tensions entre Ankara et Athènes

Le déploiement du navire, devenu le symbole des appétits gaziers d'Ankara, a provoqué une escalade des tensions avec Athènes ces derniers mois. La Grèce accuse la Turquie de violer le droit maritime international en prospectant dans ses eaux, notamment autour de l'île de Kastellorizo, et réclame des sanctions européennes contre Ankara. La Turquie soutient qu'elle a le droit de mener des recherches énergétiques dans cette zone de la Méditerranée orientale, arguant que la présence de la petite île de Kastellorizo près de ses côtes ne suffit pas à imposer la souveraineté d'Athènes.

Dans un geste d'apaisement, Ankara avait retiré l'Oruç Reis en septembre, avant de le déployer à nouveau le 12 octobre, prolongeant plusieurs fois sa mission depuis. Athènes a multiplié ses protestations contre le renvoi de l'Oruç Reis, dénonçant son "activité illégale" et la considérant comme une "menace directe à la paix et à la sécurité dans la région".