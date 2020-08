Plaidoyer pour une alliance stratégique étroite entre la Grèce et la France face à la Turquie

"La conclusion d'un Accord de coopération en matière de défense et de sécurité avec une clause d'assistance militaire mutuelle entre la France et la Grèce serait un acte fort que M. Erdogan ne pourra pas ignorer". (Notis Marias, professeur des Institutions de l’Union européenne, Université de Crète-Grèce, ex-député au Parlement Européen et ex-député au Parlement Grec). (Crédits : DR)

La Grèce et la France doivent resserrer encore plus leurs liens pour protéger l'Union européenne contre les ambitions de la Turquie en Méditerranée orientale à travers un accord de coopération en matière de défense et de sécurité avec une clause d'assistance militaire mutuelle. Par Notis Marias, professeur des Institutions de l’Union européenne, Université de Crète-Grèce, ex-député au Parlement Européen (2014-2019) et ex-député au Parlement Grec (2012-2014).