Forages illégaux dans les eaux chypriotes : la Turquie joue vraiment avec le feu

Jean-Yves Le Drian a été clair. Très clair avec la Turquie concernant ses forages illégaux dans la zone économique exclusive chypriote. "Nous avons décidé de mettre en place un régime-cadre de sanctions si, d'aventure, la Turquie poursuivait ces opérations. Nous allons prévoir une présence militaire dans cette zone", a expliqué le ministre des Affaires étrangères français lors de son audition au Sénat le 15 octobre. La veille, dans le prolongement de ses conclusions du 15 juillet dernier, les Etats membres de l'Union européenne (UE) étaient parvenus à s'entendre pour sanctionner les activités de forage d'hydrocarbures, menées par la Turquie dans les eaux chypriotes en Méditerranée orientale. Membre de l'UE, Chypre et la Turquie revendiquent tous les deux le droit à exploiter les champs gaziers d'Aphrodite et de Calypso, découverts en 2011.

L'accord de l'UE va permettre de sanctionner les personnes physiques et morales responsables ou impliquées dans ces activités et de bloquer les ventes de matériels utilisés pour ces forages. L'Union envoie "un message clair à la Turquie (à savoir) que ses actions sont condamnables et dans le même temps avertit tous ceux qui sont impliqués dans ces actions illégales que cela aura des conséquences", s'est félicité le chef de la diplomatie chypriote Nikos Christodoulides. La Turquie a envoyé début octobre le navire de forage Yavuz sur la zone économique exclusive (ZEE) de Chypre.

Des champs de gaz explosifs

La découverte ces dernières années de gigantesques gisements gaziers (3.500 milliards de mètres cubes de gaz naturel) en Méditerranée orientale a aiguisé l'appétit de Chypre, qui rêve de devenir un acteur énergétique majeur. Mais la Turquie, dont l'armée occupe le tiers nord de l'île, s'oppose à toute exploration et exploitation de ces ressources qui excluraient cette partie de Chypre, où vivent les Chypriotes-turcs.

Ces derniers mois, Ankara a envoyé trois navires de forage, protégés par la marine turque, au large de Chypre malgré des avertissements de Washington et de l'UE. Ankara estime que les ressources devraient être équitablement divisées entre les deux pays. Ce que Chypre rejette catégoriquement, jugeant cette hypothèse "inacceptable". L'île de Chypre est divisée en deux depuis l'invasion du tiers nord de l'île par l'armée turque en 1974 après un coup d'Etat fomenté par la junte des colonels alors en Grèce et visant à rattacher l'île à la Grèce. Les discussions formelles sur une réunification de l'île divisée sont au point mort depuis 2017.

Le 4 octobre, Chypre a accusé la Turquie de passer outre les appels de l'UE en envoyant un nouveau navire de forage dans les eaux territoriales de l'île, dénonçant "une grave escalade". "Chypre condamne avec force la nouvelle tentative de la Turquie de mener des opérations de forage illégales dans le sud-ouest de l'île", a affirmé le gouvernement dans un communiqué. "Les nouvelles opérations de forage, prévues cette fois-ci dans un bloc déjà attribué, constituent une nouvelle grave escalade des violations continues de la part de la Turquie des droits souverains de la République de Chypre", a estimé le gouvernement chypriote. Selon Nicosie, la Turquie a envoyé le navire de forage Yavuz au bloc 7 de sa zone économique exclusive (ZEE) et plateau continental, or les licences d'exploitation de cette zone ont été attribuées aux géants énergétiques français et italien, Total et Eni, en septembre dernier.

Selon le gouvernement chypriote, la zone où doit opérer le navire turc est clairement définie en vertu du droit international comme faisant partie des eaux territoriales de Chypre. "Cette nouvelle provocation est un exemple qui montre comment la Turquie fait fi des appels répétés de l'UE et de la communauté internationale à cesser ses activités illégales", a affirmé le gouvernement. Nicosie assure que "le comportement provocateur et agressif" de la Turquie ne le dissuadera pas de mener des explorations et d'exploiter le gaz.

La France aux avant-postes

La France a déjà confirmé le 12 octobre la tenue d'exercices par une frégate dans les eaux chypriotes, à la suite de l'envoi par la Turquie d'un navire de forage dans ce secteur, riche en gisements gaziers. La veille, le ministre grec de la Défense Nikos Panagiotopoulos avait affirmé sur la chaîne Skai TV avoir demandé aux Français "s'ils allaient riposter (à la provocation turque) par une quelconque présence militaire dans la zone et ils m'ont répondu qu'ils envoyaient une frégate". Un porte-parole de l'état-major français a confirmé à l'AFP que la frégate Auvergne avait fait escale dans le port de Larnaca le 10 octobre et que la frégate Lafayette devait "effectuer des exercices avec la marine chypriote le dimanche 13 octobre".

Un peu plus tôt samedi, la ministre française des Armées Florence Parly avait affirmé dans un tweet que "des exercices navals franco-chypriotes se déroulent actuellement dans les eaux chypriotes". "Nous souhaitons permettre à Chypre, pays membre de l'UE, de pouvoir assurer ses responsabilités dans ses eaux de souveraineté", avait souligné la ministre. Le 5 octobre, la France avait condamné l'envoi d'un nouveau navire de forage turc dans les eaux territoriales de Chypre, un "geste inamical" susceptible de conduire à "une escalade des tensions" dans la région, a-t-elle mis en garde. Jean-Yves Le Drian a eu "l'occasion d'aborder cette situation avec son homologue chypriote" et "lui a fait part de la pleine et entière solidarité de la France", a poursuivi le porte-parole adjoint.

"L'arrivée d'un nouveau navire de forage turc dans la ZEE chypriote constitue une violation de la souveraineté la République de Chypre et du droit international", a déclaré un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

La mise en garde des États-Unis

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a mis en garde le 5 octobre Ankara sur ses activités en Méditerranée orientale. "Nous avons dit aux Turcs que les forages illégaux sont inacceptables et nous allons continuer d'entreprendre des actions diplomatiques afin de nous assurer que les activités (dans la région) soient légales", a expliqué Mike Pompeo, lors d'une visite de trois jours à Athènes. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait évoqué au cours de ses entretiens avec Mike Pompeo la situation tendue en Méditerranée orientale.

"Chypre a demandé l'application du droit international et j'attends la contribution positive des États-Unis pour aider à un climat plus fructueux dans la région", a souligné Kyriakos Mitsotakis au début de ses discussions avec Mike Pompeo.

"La Grèce peut jouer un rôle stratégique important dans la région" et "peut être un pilier de stabilité", a encouragé Mike Pompeo. Le chef de la diplomatie américaine s'est également entretenu avec les ministres grecs de la Défense, Nikos Panagiotopoulos, et des Affaires étrangères, Nikos Dendias, avant de signer un accord en matière de défense. "Cet accord renforce la coopération stratégique entre les deux pays" et "est une garantie de stabilité et de développement", s'était félicité Nikos Dendias, lors d'une conférence de presse conjointe avec Mike Pompeo.

Les relations gréco-américaines "sont au plus haut niveau historiquement", avait-il souligné. Nikos Dendias avait indiqué le 4 octobre que cet accord "protège le pays et ses intérêts" en augmentant "la présence américaine dans la région". Outre leurs bases sur l'île de Crète depuis 1990, les États-Unis doivent désormais étendre leur présence dans le centre de la Grèce, surtout à Larissa où se trouve un quartier général de l'OTAN pour la région, selon les médias grecs.

Total et ENI, opérateurs des champs gaziers chypriotes

Les géants énergétiques français et italien, Total et Eni, ont remporté un appel d'offres pour explorer et exploiter conjointement du gaz et du pétrole au large de Chypre, ont annoncé le 18 septembre les autorités chypriotes, dans un contexte de tensions avec Ankara sur ces gisements. L'accord donne à Total et Eni des parts égales (50% chacun) dans la société créée pour cette exploitation. Le ministre de l'Énergie chypriote, George Lakkotrypis, a salué un "événement important", qui accroît la présence de multinationales dans la ZEE, et renforce les partenariats noués par le gouvernement.

Total et Eni deviennent ainsi les deux plus importants acteurs du forage au large de l'île méditerranéenne, détenant désormais des licences d'exploitation pour 7 des 13 blocs - avec le coréen Kogas pour trois d'entre eux. Les deux groupes, ainsi que l'américain ExxonMobil, avaient été invités l'an passé par le gouvernement de la République de Chypre, qui n'exerce son autorité que sur les deux tiers sud de l'île, à répondre à un appel d'offres pour explorer ce nouveau secteur de gaz offshore (le bloc 7) dans la ZEE. Nicosie a décidé de poursuivre l'exploitation du bloc 7 après avoir découvert du gaz dans le bloc 6 adjacent - également exploité par Eni et Total - qui pourrait s'étendre, a déclaré George Lakkotrypis.