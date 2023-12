Mer Rouge : l’Egypte fragilisée par la stratégie d’évitement du canal de Suez par les compagnies maritimes

Il est un véritable baromètre des relations internationales, ou, à l'inverse, des conflits armés qui couvent. Inauguré en 1869 par l'impératrice Eugénie après les travaux du Français Ferdinand de Lesseps, le Canal de Suez est un passage stratégique entre la mer Rouge et la Méditerranée, aujourd'hui emprunté par une cinquantaine de navires en moyenne chaque jour (contre trois l'année de son ouverture), soit 20.000 navires par an. Il est d'autant plus crucial qu'il permet d'acheminer les ressources aux pays (gaz, pétrole, alimentaires...) et donc d'influencer la résolution des conflits.

Alors qu'il permet de raccourcir de 58 % la distance Bombay-Gênes, le canal de Suez est surtout devenu la troisième source de devises étrangères de l'Egypte, après le tourisme et les transferts d'argent opérés par des émigrés. Nationalisé par le colonel Nasser en 1956, le passage imaginé par Napoléon achemine aujourd'hui environ 10% du commerce maritime mondial.

Dès lors, les rebelles Houthis, soutiens du Hamas face à Israël, veulent s'attaquer à ce passage de 195 km de long afin de déstabiliser les alliés d'Israël. Face à cette menace, les Etats-Unis ont annoncé ce 19 décembre vouloir créer une nouvelle force multinationale de protection maritime. La France, qui est présente dans la zone avec la frégate multi-missions (Fremm) Languedoc qui a abattu en décembre trois drones provenant du Yémen, a salué cette annonce.

Une manne pour l'Egypte

En proie à un enlisement de son économie, l'Egypte est la première concernée en cas d'arrêt des échanges maritimes. Sur l'année fiscale 2022-2023, le canal de Suez a rapporté à l'Etat égyptien environ 8,6 milliards d'euros, un nouveau record.

Cela représente une « hausse de 35% » par rapport aux 6,4 milliards d'euros enregistrés l'année fiscale précédente (juillet-juin), a indiqué le président de l'Autorité du canal de Suez (SCA), Oussama Rabie. Cette augmentation s'explique par une hausse du trafic à la faveur d'un nouveau tronçon creusé en 2014 et 2015, qui facilite désormais le croisement des convois et diminue le temps de transit des navires.

Réélu le 18 décembre pour son troisième mandat, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a d'ailleurs le projet d'élargir encore le canal pour éviter tout accident causant sa fermeture. A ce jour, la limite des bateaux est fixée jusqu'à 240.000 tonnes et 66 pieds de tirant d'eau (20,1 mètres).

En 2021, alors que le navire Evergreen s'était encastré dans le canal bloquant le passage, l'Egypte avait alors perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture. Les assureurs avaient alors estimé à des milliards de dollars de perte par jour pour le commerce maritime mondial.

Le canal emploie, avec ses sept filiales, quelque 15.000 personnes et constitue un monde à part avec ses écoles et ses centres de loisirs. La manne est telle pour le pays que chaque année, l'Egypte annonce une augmentation des frais de transit (+10% à 15% à compter de janvier 2023).

L'économie égyptienne en pleine crise

L'inflation a atteint +39,7% en Egypte en août, son plus haut niveau historique dans ce pays dont la crise économique ne cesse de s'aggraver, tant les réformes réclamées par ses créanciers tardent à venir.

Depuis des mois déjà, l'inflation ne cesse d'augmenter en Egypte, exacerbée par une dévaluation de la monnaie de près de 50%, en contrepartie de ces aides financières.

Entre méga-projets du président Abdel Fattah al-Sissi, subventions sur de nombreux produits et politique monétaire de soutien de la livre égyptienne, sa dette extérieure a aussi explosé. Elle atteint 90% du PIB. L'Egypte n'a pas hésité à tirer davantage de ressources financières du canal alors que le gouvernement discute avec le Fonds monétaire international (FMI).

Le Caire a obtenu en décembre son quatrième prêt du FMI depuis 2017, mais les trois milliards de dollars qui lui seront versés sur environ quatre ans pèsent peu, le seul service de la dette pour 2022-2023 s'élevant à 42 milliards de dollars.

Selon l'agence Moody's, le pays est l'un des cinq qui risque le plus de ne pas rembourser sa dette extérieure.

Pire, 71,5 millions d'Egyptiens dépendent encore du programme public de subventions alimentaires qui inclut le pain, mais aussi le riz, le sucre ou encore les pâtes. En un an, les prix de l'alimentation ont bondi de 71,9%, ceux des transports de 15,2% et ceux de l'habillement de 23,6%.

Résultat, 60% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté ou tout juste au-dessus. Le pays de 105 millions d'habitants, premier importateur de blé mondial, subit de plein fouet la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ses deux principaux fournisseurs.

La flambée du dollar par rapport à la monnaie affecte directement les ménages, puisque la grande majorité des biens sont importés en dollars en Egypte.