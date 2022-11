Midterms  : les démocrates pourraient limiter la casse, le suspense reste entier au Sénat

Les premiers bureaux de vote ont fermé leurs portes mardi aux Etats-Unis, alors que plus de 44 millions d'Américains étaient appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat qui vont décider de la majorité au Congrès pendant les deux prochaines années. Les premiers résultats annoncent des élections très serrées, tous les regards se tournent vers le Sénat. S'il devait perdre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, Joe Biden verrait son action paralysée pour les deux prochaines années.