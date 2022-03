La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont prévenu samedi la Russie que ses nouvelles exigences dans les tractations sur le programme nucléaire de l’Iran, concernant les sanctions que lui imposent les Occidentaux après son offensive en Ukraine, risquaient de mener à l’effondrement de l’accord. Celui-ci est pourtant « prêt à être conclu » et doit l’être « avec la plus grande urgence », ont insisté les négociateurs.