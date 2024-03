Pékin et Manille à couteaux tirés, après des accrochages en mer de Chine méridionale

Après de nouveaux accrochages en mer de Chine méridionale, l'exaspération entre Pékin et Manille est de plus en plus palpable. En témoignent les mots utilisés ce jeudi par le ministère chinois de la Défense : « Les provocations de la partie philippine sont la cause directe de l'aggravation récente du contentieux de la mer de Chine méridionale (...). La Chine ne permettra pas aux Philippines de faire ce qu'elles veulent et a réagi de manière raisonnable et énergique. »

Ces propos accusatoires interviennent après plusieurs incidents en mer survenus ces derniers jours. Pour rappel, samedi, trois soldats philippins ont en effet été blessés lors d'un accrochage avec les garde-côtes chinois, qui ont bloqué leur navire et l'ont endommagé à l'aide de puissants canons à eau au large d'un des récifs disputés, l'atoll Second Thomas.

Dialogue de sourds

En réponse aux accusations chinoises, le président philippin Ferdinand Marcos, a déclaré dans un communiqué publié jeudi : « Nous ne cherchons pas à entrer en conflit avec quelque nation que ce soit, en particulier avec les nations qui prétendent être nos amies, mais nous ne nous laisserons pas réduire au silence, à la soumission ou à l'asservissement. »

Lire aussiTensions entre la Chine et Taïwan : une cinquantaine d'avions chinois détectés autour de l'île

Le dirigeant a par ailleurs promis « au cours des semaines à venir » une série de « réponses et de contre-mesures proportionnées, délibérées et raisonnables face aux attaques ouvertes, incessantes, illégales, coercitives, agressives et dangereuses des agents des garde-côtes chinois et de la milice maritime chinoise ». Et d'ajouter que « les Philippins ne céderont pas ».

Le dialogue de sourd continue toutefois. Au moment de la publication de ce communiqué, la Chine a dénoncé les « provocations » philippines, causes de l'actuelle montée des tensions. « Les provocations de la partie philippine sont la cause directe de l'aggravation récente du contentieux de la mer de Chine méridionale », a asséné le ministère dans un communiqué. « La Chine ne permettra pas aux Philippines de faire ce qu'elles veulent et a réagi de manière raisonnable et énergique », a-t-il ajouté.

Zone géographique de la discorde

Selon Manille, le navire attaqué ce samedi menait une mission de rotation et de ravitaillement de routine sur l'atoll Second Thomas, où des soldats philippins sont stationnés dans un bateau désaffecté.

Au cours des derniers mois, des navires chinois ont déjà fait usage de canons à eau et sont entrés en collision avec des navires philippins près de cet atoll, situé à environ 200 kilomètres de l'île philippine occidentale de Palawan et à plus de 1.000 km de l'île de Hainan, le territoire chinois de grande taille le plus proche.

Lire aussiÎles artificielles : la stratégie risquée de Pékin en mer de Chine méridionale

Pour rappel, Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, en dépit d'une décision de la justice internationale en 2016, qui avait jugé ces prétentions sans fondement juridique. Dans cette immense zone, transitent chaque année des milliards de dollars de marchandises.

Les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam revendiquent également plusieurs récifs et îlots dans cette mer, dont certaines zones pourraient receler de riches réserves de pétrole. Pékin fait donc peser la menace d'« une nouvelle escalade », avait estimé début mars à l'AFP, Renato de Castro, professeur de sciences politiques à l'université De La Salle de Manille. Pire, pour un autre analyste politique Richard Heydarian, spécialiste des Philippines, les actions chinoises font même courir le risque d'un « incident très violent qui pourrait échapper à tout contrôle ».

Détérioration des relations avec le nouveau président philippin

Les relations entre Manille et Pékin ont commencé à se détériorer depuis l'élection en 2022 du président Marcos. Le dirigeant a décidé de renforcer les liens avec les Etats-Unis, alliés traditionnels du pays, et de s'opposer aux actions de Pékin en mer de Chine méridionale. Une approche qui a contrasté avec celle de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, qui avait mis de côté les différends maritimes avec Pékin en échange de promesses d'investissements.

Lire aussiTensions en mer de Chine méridionale: les États-Unis réaffirment leur soutien aux Philippines, Pékin fulmine

Avec leur nouveau dirigeant, les Philippines ont conclu de nouveaux accords militaires avec les Etats-Unis et l'Australie. Début mars, en marge du sommet du 50e anniversaire des relations entre l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean) et l'Australie, les dirigeants des pays d'Asie du sud-est (Asean) et d'Australie avaient également mis en garde contre les actions qui « menacent la paix » en mer de Chine méridionale. En marge de ce sommet, Ferdinand Marcos s'était de nouveau montré ferme : « Nous ne céderons jamais ne serait-ce qu'un centimètre carré de notre territoire ».

(Avec AFP)