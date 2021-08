En vendant des canons à Taiwan pour 750 millions de dollars, les États-Unis vont agacer la Chine

L'administration Biden a informé, le Congrès américain d'un projet susceptible d'attiser davantage les tensions avec la Chine : la vente d'armements à Taiwan pour un montant de 750 millions de dollar (633 millions d'euros), explique CNN. Des canons destinés à permettre à l'île de se défendre en cas d'éventuelle invasion de la Chine. En effet, non seulement l'armée taïwanaise est bien moins puissante que celle de la Chine, mais encore, une grande partie de son armement est vieillissante, y compris sa flotte d'avions de chasse (qui comprenait encore en 2019 des centaines de F-5, et même une soixantaine de Mirage 2000 de Dassault..).



L'objectif tactique de cette vente de canons est limpide pour toutes les parties prenantes: il s'agit de contrecarrer une invasion, si la Chine passait à l'acte, en permettant à l'armée taïwanaise de tirer directement sur les navires de transport de troupes et de bombarder les plages de débarquement.

Les remerciements officiels de Taiwan au gouvernement des États-Unis

Taïwan a officiellement remercié jeudi les États-Unis par la voix de son ministère des Affaires étrangères taïwanais qui a souligné qu'il s'agissait de la première importante vente d'armes depuis l'arrivée à la présidence de Joe Biden en janvier:

"Face à l'expansion militaire et aux provocations continues de la Chine, notre gouvernement va renforcer sa défense et sa sécurité nationale avec une détermination inébranlable à défendre la vie des gens et notre mode de vie libre et démocratique", a affirmé le ministère.

Il ajoutait:

Cette aide est destinée à aider l'île à "avoir une défense solide comme le roc" et à maintenir "la paix et la stabilité dans la région", selon lui.

Dans le détail, le matériel dont le département d'État américain a approuvé mercredi la vente (le Congrès doit encore donner son approbation) sera composé de 40 systèmes d'artillerie, des obusiers automoteurs moyens M109A6 de 155 mm. Ces systèmes d'armes comprennent 1.698 kits de guidage de précision pour les munitions, les pièces de rechange, la formation, les stations au sol et les mises à niveau pour la génération précédente d'obusiers de Taïwan, a déclaré le Pentagone.

Réaction attendue, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il était "fermement opposé" aux ventes et qu'il avait sévèrement protesté auprès des États-Unis contre ses ingérences dans les affaires intérieures de la Chine, selon les commentaires d'un porte-parole publiés sur le site Internet du ministère et rapportés par l'agence Reuters.

La politique de l'"ambiguïté stratégique" des États-Unis

Pour mémoire, dans sa vision géostratégique, et sans oublier ses volontés d'emprise en mer de Chine qui irrite nombre de ses voisins immédiats, Pékin considère depuis 1949 Taïwan comme une partie de son territoire, susceptible de revenir dans son giron, par la force si nécessaire.

Mais la situation diplomatique triangulaire entre la Chine, les États-Unis et Taiwan est très particulière.

Ainsi, Washington, qui a rompu en 1979 ses relations diplomatiques avec Taipei afin de reconnaître Pékin comme le seul représentant de la Chine, reste cependant l'allié le plus puissant du territoire insulaire et son principal fournisseur d'armes. Pour ce faire, une loi américaine oblige les États-Unis à aider l'île à se défendre en cas de conflit mais Washington applique depuis des décennies une politique dite "d'ambiguïté stratégique", en s'abstenant de dire clairement quelles circonstances l'amèneraient à intervenir militairement pour défendre l'île.

De fait, malgré l'approbation du département d'État américain, la notification n'indique pas qu'un contrat a été signé ou que les négociations ont abouti. Le Pentagone a néanmoins déclaré que BAE Systems Plc était le principal contractant pour les armes.

Avec Xi Jinping, Pékin a intensifié la pression militaire sur Taiwan

Sous la présidence du président chinois Xi Jinping, Pékin a intensifié la pression militaire sur l'île.

Ces derniers mois, l'armée de l'air chinoise a multiplié les incursions dans l'espace aérien de Taïwan et l'Armée populaire de Libération a aussi effectué des manœuvres destinées à simuler une invasion de Taïwan.

Avec Biden succédant à Trump, Pékin n'aura pas gagné au change

Au cours de son mandat, l'ex-président américain Donald Trump avait multiplié les ventes d'armes à Taïwan, dans un contexte de fortes tensions commerciales entre Pékin et Washington.

En effet, cette vente s'inscrit dans la continuation de la politique de l'administration Trump, qui, en octobre 2020 avait informé le Congrès d'un projet de ventes d'armes pour 1,8 milliard de dollars, comprenant des drones et des systèmes antimissiles de défense côtière destinés à décourager une invasion chinoise.



Plus globalement, l'administration a déjà approuvé dans l'époque récente plusieurs ventes d'armes importantes à Taiwan pour plus de 13 milliards de dollars. Citons à titre d'exemple, la vente par Washington, en août 2019, pour 8 milliards de dollars de 66 avions de combat F-16 Block 70/72 (mais pas de F-35, furtif, le dernier cri de la technologie américaine), qui suivait en avril la vente de 108 chars de combat de type Abrams M1A2T pour 2,2 milliards avec 250 lance-missiles antiaériens sol-air de type Stinger, et encore, la vente en mai 2020 de 18 torpilles lourdes MK-48 Mod6 (pour 180 millions de dollars, selon Taiwan News), des torpilles conçues pour être tirées depuis un sous-marin à propulsion nucléaire - ce dont est dépourvu Taiwan - mais aussi à partir de navires de surface rapides.

(avec AFP, CNN et Reuters)