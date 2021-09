Pénurie de semi-conducteurs : Thierry Breton renvoie les entreprises à leurs responsabilités

Alors que la pénurie de semi-conducteurs perturbe toujours la reprise économique mondiale, stoppant net des dizaines d'usines, notamment dans le secteur automobile, le Commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, estime que la résolution de cette crise relève de la responsabilité des entreprises.

Dans un échange avec la presse, à la suite d'une présentation détaillant sa stratégie de coopération entre l'Europe et les Etats-Unis, l'ancien patron d'Atos a expliqué hier que "c'est leur travail [aux entreprises] de le faire, de combler les besoins de leurs clients. C'est leur responsabilité d'accroître la production". Le responsable européen se dit confiant dans leur capacité à résoudre cette crise. Résoudre la pénurie des semi-conducteurs relève de la responsabilité des entreprises qui doivent accroître leur production, a estimé mardi le commissaire européen Thierry Breton, se disant conscient qu'accroître la production pouvait prendre "plusieurs mois".

Cette industrie, essentielle à l'équipement de nombreuses objets du quotidien embarquant un peu d'informatique - smartphones, ordinateurs -, est touchée par un déséquilibre inédit entre une demande au plus haut et une offre insuffisante, notamment en raison de perturbations liées à la crise du Covid-19. Cette pression conjoncturelle est renforcée par les grandes mutations environnementales en cours, notamment dans le secteur automobile. La demande de composants est en effet très forte pour alimenter le boom des véhicules électriques.

Un problème de souveraineté pour l'Europe comme pour les Etats-Unis

Les entreprises européennes sont particulièrement impactées par cette pénurie. Aujourd'hui, plus de 80% de la production de semi-conducteurs est localisée en Asie, Taiwan étant le principal pays producteur. Dans son discours prononcé hier à Washington, Thierry Breton a rappelé que l'Europe et les Etats-Unis ne fournissaient plus qu'environ 10% chacun de la demande mondiale.

Dans le détail, les chercheurs Mathilde Aubry et Ludovic Jeanne rappelaient dans une étude publiée en mars dernier, que "fin 2019, la capacité de production mondiale équivalait à 19,4 millions de wafers [tranches de matériau semi-conducteur utilisées pour fabriquer des composants] et la production européenne n'était déjà, à ce moment, que de 1,1 million de wafers. Le Japon produisait à l'époque 3,2 millions de wafers, les États-Unis 2,4 et la Chine 2,6". Taïwan et la Corée avec 8,4 millions de wafers, assurant à eux deux plus de 43% du marché mondial.

La pandémie, qui a bloqué les échanges mondiaux, puis la reprise, freinée par une sous-capacité de production par rapport à la demande et une forte préemption du stock par la Chine, a levé le voile sur la dépendance de l'Europe sur ces composants essentiels.

Depuis la crise du coronavirus, l'Union européenne tente de réagir et de booster ses capacités de production se fixant l'objectif d'atteindre 20% de l'offre mondiale en 2030, en faisant valoir la nécessité de retrouver une "souveraineté européenne" dans ce dossier. "Nous devons donc reprendre le contrôle et rééquilibrer la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs", a martelé encore hier aux Etats-Unis le commissaire européen.

Une loi européenne à venir sur les semi-conducteurs

Une semaine plus tôt, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé dans son discours sur l'état de l'Union que l'Europe présentera une nouvelle loi sur les semi-conducteurs. "L'objectif est de créer ensemble un écosystème européen des semi-conducteurs à la pointe du progrès, intégrant la production, a expliqué la cheffe de l'exécutif européen.

C'est dans ce sens que la Commission annonçait le 19 juillet dernier la création d'une alliance européenne des semi-conducteurs, regroupant les principaux industriels du continent. En visite à Grenoble mi-juillet, haut-lieu mondial de la production de semi-conducteurs - Thierry Breton livrait plus de détails sur sa feuille de route, notamment en disant vouloir se focaliser sur la montée en gamme en accélérant sur la miniaturisation des composants.

Le commissaire au marché intérieur rappelle souvent qu'il est ouvert à l'accueil d'acteurs étrangers, ce qu'il a également rappelé hier dans son discours à Washington. Mais cet accueil se fera aux conditions de l'Union européenne.

Toutefois, les fléchages financiers dédiés au plan n'étaient pas encore arbitrés. L'Union européenne s'est engagée en décembre 2020, dans le cadre du plan de relance, à soutenir l'industrie européenne des semi-conducteurs. Un plan d'investissement ambitieux était alors dans les tuyaux pour le premier semestre 2021 dont le montant pouvait atteindre 30 milliards d'euros. Cette enveloppe n'est pas encore confirmée, mais Thierry Breton expliquait dans les colonnes de La Tribune, en juin dernier que "'l'Europe mettra des moyens. On y travaille très vite et il y a énormément d'appétit".

Les entreprises privées en ébullition

En attendant, les États européens cherchent à s'organiser aussi à leur échelle. Ainsi, en France, le plan d'investissement important que doit annoncer Emmanuel Macron à la mi-octobre, qui a pour objectif de relancer l'industrialisation du pays, devrait couvrir un segment lié aux semi-conducteurs.



De leur côté, les entreprises privées internationales sont en ébullition sur ce marché en pénurie. Le principal fabricant chinois de semi-conducteurs, Smic, a annoncé investir 7 milliards d'euros dans une nouvelle usine à Shanghai. L'américain Intel pourrait investir entre 20 et 80 milliards d'euros dans la fabrication de puces électroniques en Europe au cours des dix prochaines années, a indiqué son PDG Pat Gelsinger. Sans compter le plan massif d'investissement du sud-coréen Samsung, d'un montant de 175 milliards d'euros d'ici 2023 pour faire face à son concurrent dans les semi-conducteurs, le taïwanais TSMC.