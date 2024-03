Pétrole : la Russie coupe dans sa production pour faire remonter les prix, d'autres pays font de même

C'est confirmé. Aujourd'hui, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, réunis au sein de l'Opep+, ont convenu de prolonger l'accord actuel de réduction de la production de brut jusqu'à la fin du deuxième trimestre afin d'éviter une offre excédentaire, ont déclaré plusieurs sources. En novembre, l'Opep+ a accepté des réductions volontaires totalisant environ 2,2 millions de barils par jour (bpj) pour le premier trimestre, sous l'impulsion de l'Arabie saoudite qui a reconduit sa propre réduction volontaire jusqu'à mi-2024, a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne (SPA).

De son côté, la Russie a annoncé une coupe de sa production de 471.000 barils par jour à la fin du deuxième trimestre en soutien aux pays de l'Opep. Elle mettra ainsi en œuvre une réduction volontaire « supplémentaire » de sa production de 350.000 barils par jour en avril, 400.000 en mai et 471.000 en juin, a indiqué le vice-Premier ministre russe en charge de l'Energie, Alexandre Novak, cité dans un communiqué. Le Koweït a, quant à lui, déclaré qu'il réduirait sa production de pétrole de 135.000 bpj jusqu'en juin, l'Algérie de 51.000 bpj et Oman de 42.000 bpj.

L'Opep+ a mis en œuvre une série de baisses de la production depuis la fin 2022 pour soutenir le marché face à l'augmentation de la production des États-Unis et d'autres producteurs non-membres et aux inquiétudes concernant la demande alors que les principales économies sont confrontées à des taux d'intérêt élevés.

La Russie, accusée de contourner les sanctions occidentales

La semaine dernière, les Etats-Unis ont sanctionné la compagnie maritime nationale russe Sovcomflot et 14 pétroliers d'une « flotte fantôme » utilisés par la Russie pour contourner les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine.

« La tentative du Kremlin d'échapper au plafonnement des prix en investissant dans une flotte fantôme (...) lui a permis d'obtenir une remise plus faible, des prix globalement plus élevés sur son pétrole l'été et l'automne derniers », a expliqué à des journalistes un responsable du département du Trésor.

Pour rappel, le mécanisme de plafonnement du prix impose à la Russie de vendre son pétrole à 60 dollars le baril maximum aux pays membres de la coalition. Malgré une part moins importante dans le budget fédéral qu'avant le conflit en Ukraine, la manne financière issue de la vente des hydrocarbures reste essentielle pour Moscou au moment où son économie est tournée vers l'effort de guerre pour soutenir son assaut militaire chez son voisin.

Les attaques de Houthis en cause

Si les prix des barils ne se sont pas effondrés en ce début d'année avec l'augmentation de l'offre, c'est en raison des tensions géopolitiques croissantes liées aux attaques des Houthis du Yémen en mer Rouge.

En effet, les Houthis mènent depuis novembre des attaques contre des navires en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza où Israël mène une guerre contre le Hamas en représailles à l'attaque sans précédent du mouvement palestinien le 7 octobre sur le sol israélien. Dernièrement, un cargo immatriculé au Royaume-Uni, a coulé deux semaines après avoir été touché par deux missiles alors qu'il reliait les Emirats arabes unis à Varna en Bulgarie.

Au moins 100 tankers ont été détournés de la mer Rouge depuis les premières attaques des rebelles yéménites, ce qui représente 56 millions de barils de brut et autres produits pétroliers, selon une évaluation de l'agence Bloomberg. Cette voie est en effet primordiale pour les hydrocarbures. « En 2023, 7,2 mb/j de pétrole, soit 10% du commerce pétrolier mondial par voie maritime, ont utilisé cette route et le Canal de Suez. 8% du GNL (gaz naturel liquéfié) mondial a transité par la mer Rouge », pointent les experts de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Retards et répercussions

La nécessité de contourner via le Cap de Bonne espérance (Afrique du Sud) le continent africain pour éviter la mer Rouge et remonter vers l'Amérique et l'Europe rallonge le temps de transport de deux semaines à un mois, voire plus selon les destinations. En réquisitionnant plus longtemps les tankers, l'offre de capacités disponibles se réduit par rapport à la demande entraînant une hausse des prix du fret maritime. Ces retards de livraison en Europe pourraient mener à des problèmes pour les industriels et à une hausse des prix.

Pour l'heure, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 pour le mois de mai se sont établis à 83,55 dollars le baril vendredi, soit une hausse de 1,64 dollar, ou 2%.

Les perspectives de demande de pétrole sont incertaines pour cette année. L'Opep s'attend à une nouvelle année de croissance relativement forte de la demande de 2,25 millions de bpj, tirée par l'Asie, tandis que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit une croissance beaucoup plus lente de 1,22 million de bpj.

