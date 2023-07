Polémique sur la nomination d'une Américaine à la Commission : Margrethe Vestager auditionnée ce mardi au Parlement

C'est une annonce qui fait polémique depuis une semaine. Mardi dernier, la Commission européenne a indiqué que Fiona Scott Morton, professeur d'économie à l'université de Yale, avait été choisie comme nouvelle économiste en chef à la Direction générale de la concurrence. Ce service est chargé de veiller au bon fonctionnement de la concurrence dans l'UE et d'enquêter notamment sur les abus des géants du numérique qui ont donné lieu à des amendes record ces dernières années.

Une nouvelle qui a suscité l'indignation d'élus européens, particulièrement français. Ils ont notamment épinglé ses anciennes fonctions de responsable de l'analyse économique à la division antitrust du ministère américain de la Justice, entre mai 2011 et décembre 2012, ou de consultante pour des grands groupes de la tech comme Amazon, Apple et Microsoft. Ils dénoncent de possibles conflits d'intérêts et le risque d'une ingérence de Washington dans des décisions de l'UE.

« Embaucher une lobbyiste américaine des GAFAM au moment où l'Europe se décidait enfin à limiter leur pouvoir, c'est un comble. Cette nomination est au mieux maladroite, au pire dangereuse. Dans tous les cas, la Commission doit y renoncer », a déclaré la semaine dernière à l'AFP l'eurodéputé conservateur Geoffroy Didier (Les Républicains).

Un retour en arrière que ne prévoit pas Bruxelles. « La décision a été prise. Nous ne voyons pas de raison de la reconsidérer », a répondu vendredi la porte-parole de la Commission, Dana Spinant, lors d'un point de presse quotidien.

Opportunité de dialogue

La Commission européenne joue toutefois la carte de l'apaisement. La commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, sera auditionnée ce mardi en fin d'après-midi au Parlement européen pour expliquer les raisons de cette nomination. Cette audition sera ouverte à tous les députés européens et devrait être retransmise en direct sur le site du Parlement.

« Nous attendons des réponses claires à des questions précises concernant ce choix inédit », a déclaré à l'AFP l'eurodéputée Stéphanie Yon-Courtin (Renew, centristes et libéraux), à l'initiative de cette audition.

La commissaire à la Concurrence « apprécie » de son côté cette opportunité de dialogue. « C'est une bonne occasion de pouvoir défendre cette décision prise par le collège des commissaires », a expliqué à l'AFP un responsable de l'exécutif européen, sous couvert de l'anonymat. « Nous avons surtout vu des réactions françaises », a-t-il souligné.

La classe politique française, tous partis confondus, a été la première à dénoncer cette décision. Les élus ont néanmoins rapidement été rejoints par les chefs des groupes PPE (droite), S&D (sociaux-démocrates), Renew (centristes et libéraux) et Verts du Parlement européen. Ce dernier a toutefois depuis changé d'avis et soutient finalement la nomination après avoir pu échanger avec Fiona Scott Morton. Sollicitée par l'AFP, celle-ci n'a pas souhaité faire de commentaires.

Fonction de conseiller pas de décisionnaire

La nomination de Fiona Scott Morton survient au moment où l'UE doit mettre en œuvre de nouvelles législations ambitieuses pour réguler le secteur de la tech. Elle nourrit les critiques contre Margrethe Vestager et Ursula von der Leyen, considérées comme très atlantistes.

La Commission relativise toutefois les responsabilités qui seront assumées par Fiona Scott Morton, assurant qu'il ne s'agit pas d'un poste décisionnaire mais seulement d'une fonction de conseiller auprès de Margrethe Vestager. Bruxelles écarte aussi tout risque de conflit d'intérêts. L'économiste en chef ne sera pas impliquée dans des dossiers sur lesquels elle a travaillé ou dont elle a eu connaissance dans son emploi précédent, a-t-on expliqué.

Cette nomination n'a toutefois pas suscité que des levées de bouclier. Fiona Scott Morton a reçu lundi le soutien d'une quarantaine d'économistes de renom, dont les Français Philippe Aghion et Olivier Blanchard.

« Nous, Européens, avons beaucoup de chance d'avoir attiré quelqu'un de son calibre », ont-il estimé dans une tribune commune, estimant qu'elle avait « œuvré sans relâche pour convaincre les législateurs américains de moderniser la régulation des grandes entreprises technologiques ».

