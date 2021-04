Presque 1 million d'emplois créés en mars : aux États-Unis, la reprise est là

"On embauche !" lit-on sur cette bannière photographiée hier, jeudi 1er avril, en Californie où le marché du travail montre des signes d'amélioration grâce à la chute des nouveaux cas de COVID-19 consécutive à l'augmentation des vaccinations, et qui voit la plupart des comtés de l'État assouplir les restrictions liées au virus. (Crédits : Reuters)

Quand le président Macron s'inquiète du décalage entre le redémarrage de l'UE et celui des États-Unis ("Nous sommes trop lents!"), les chiffres de l'emploi américain lui donnent raison. Et le nerf de la guerre est la vaccination. Aux États-Unis, plus de 2,5 millions -jusqu'à 3 millions certains jours- de vaccinations sont réalisées quotidiennement. Et outre-Atlantique, c'est le secteur des loisirs, de l'hôtellerie et de la restauration, terrassé il y a un an par la pandémie, qui a dynamisé l'emploi (+280.000), selon le Département du Travail américain.