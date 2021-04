Les milliards de la relance de Joe Biden euphorisent les Bourses mondiales

(Crédits : CARLO ALLEGRI)

Troisième vague, reconfinements et nouvelles restrictions ? Même pas peur! De l'ouverture à la clôture, l'optimisme a régné sur les principales Bourses européennes : Francfort a fini en hausse de +0,66%, après avoir établi un nouveau plus haut en séance, à 15.110,92 points. Paris a gagné +0,59%, Londres (+0,35%) et Milan (+0,25%). Plus tôt, l'Asie avait fini en territoire positif. Le Dow Jones prenait +0,38%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, +1,48% et le S&P 500 dépassait pour la première fois en séance le seuil des 4.000 points. Malgré la résurgence de la pandémie, le fabuleux programme de grands travaux de Joe Biden a électrisé les marchés.